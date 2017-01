Partners Group, société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, agissant au nom de ses clients, et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont conclu une entente visant l’acquisition de Cerba HealthCare (« Cerba », la « Société »).

Leader européen en biologie médicale, Cerba sera acquise auprès de PAI Partners, société de capitaux privés européenne de premier rang, et des biologistes et gestionnaires de la Société.

Fondée en 1967, Cerba, dont le siège situé à Paris (France), est un important réseau de laboratoires de biologie médicale. La Société occupe le premier rang en France et de solides positions en Belgique et au Luxembourg. La majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisé sur la biologie de routine en laboratoire. Les activités de la Société incluent également la réalisation d’analyses spécialisées permettant des diagnostics médicaux plus complexes ainsi que des services proposés dans le cadre d’essais cliniques. La clientèle de Cerba est composée de patients, de médecins, de laboratoires, d’hôpitaux privés et publics, d’établissements de soins ainsi que de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Cerba emploie près de 4 300 personnes, dont 350 biologistes. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 630 millions d’euros en 2016.

Après la clôture de la transaction, qui est assujettie au processus légal d’information auquel participe le comité d’entreprise de la Société, ainsi qu’à l’obtention d’approbations réglementaires, Partners Group et Investissements PSP travailleront de concert avec la présidente de Cerba, Catherine Courboillet, et son équipe de direction pour soutenir les nombreuses occasions de croissance de l’entreprise. Celles-ci incluent la poursuite de la stratégie de fusions et acquisitions de Cerba, qui connait un succès important tant sur le marché français qu’à l’échelle internationale, ainsi que l’accélération de sa croissance organique et de sa stratégie de diversification.

Catherine Courboillet, présidente de Cerba HealthCare, déclare : « Cerba a connu une croissance spectaculaire ces dix dernières années. Dans le cadre du processus de transition vers une nouvelle structure d’actionnariat, nous avons cherché des partenaires qui appuieraient ce rythme de croissance et apporteraient de plus un soutien en matière de développement à l’international. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé ces partenaires en Partners Group et Investissements PSP, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour renforcer la position de leader de Cerba sur ses marchés. »

Kim Nguyen, directeur général, Private Equity, Partners Group, commente : « Cerba est un chef de file résilient œuvrant dans un sous-secteur très fragmenté et attrayant de l’industrie des soins de santé. L’entreprise est idéalement positionnée pour continuer la consolidation du marché français et accélérer sa croissance organique en s’appuyant sur son modèle unique et entièrement intégré. Nous avons été impressionnés par la stratégie de pénétration de nouveaux segments d’affaires et d’optimisation du portefeuille de Catherine Courboillet. Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec Catherine, son équipe et notre partenaire de placement Investissements PSP pour continuer à renforcer la position de chef de file de Cerba dans le marché. »

Simon Marc, directeur général, Placements privés (Europe), Investissements PSP, ajoute : « Au cours des deux dernières décennies, Catherine Courboillet et son équipe ont assuré la croissance de Cerba et en ont fait le plus important réseau de laboratoires de biologie médicale en France. Cerba s’est taillée une place unique sur ses marchés grâce à son expertise médicale et sectorielle largement reconnue, et nous sommes enthousiates à l’égard du potentiel de croissance de la société. En tant qu’investisseur stratégique de long terme, nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec Partners Group, Catherine Courboillet et l’équipe de direction pour soutenir la croissance de Cerba en France et à l’international. »