Partech Growth annonce un investissement de €30M dans Sendinblue, la plateforme de marketing digital nouvelle génération pour PME. Cette transaction est la 8ème du fonds Partech Growth et la 5ème en Europe. Basée à Paris, Sendinblue va accélérer ses investissements dans sa suite logicielle tout-en-un ainsi que son développement marketing et commercial dans le monde entier.

Armand Thiberge, CEO et fondateur of SendinBlue, explique : « Le choix de Partech était évident pour nous. En plus de leur dimension internationale et technologique, Partech représente une expertise et un réseau inégalés en Europe. Leur recette peut être résumée ainsi : engagement, support aux entrepreneurs et intelligence ».

Le fond Partech Growth de €400M a été lancé en janvier 2015 avec l’objectif d’accompagner des leaders tech et digitaux qui ont déjà prouvé leur modèle économique et qui souhaitent accélérer leur expansion internationale. Le fonds investit des sommes allant de €10M à €40M. Depuis son lancement, Partech Growth a investi plus de €200M dans 8 entreprises : 3 aux États-Unis, 2 en France, 2 au Royaume-Uni et 1 en Finlande. Ces entreprises grandissent actuellement de près de 50% par an en moyenne.

« Nous avons créé ce fonds après avoir remarqué le manque criant de financement dans cette classe d’actifs, particulièrement en Europe », dit Bruno Crémel, General Partner de Partech Ventures. « Cela empêchait de nombreuses entreprises d’atteindre tout leur potentiel. Nous travaillons largement à combler le manque de capital et d’expertise et cela a un impact très positif sur l’entreprenariat en Europe. Il y a maintenant plusieurs grands fonds de growth en Europe qui disposent du capital et des compétences nécessaires pour soutenir la croissance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Le nombre de deals en growth en Europe a augmenté de 70% entre 2013 et 2017 et, au-delà des investissements growth, le volume total de sorties (IPOs et acquisitions stratégiques) a augmenté de 65% durant la même période ».

Omri Benayoun, General Partner, explique la stratégie du fonds d’investissement ainsi : « Jusqu’à présent, nous avons vu deux principaux thèmes émerger dans notre portefeuille : les logiciels Saas en B2B et les marques online ». Partech Growth a par exemple investi dans la marque de design en ligne Made.com, basée au Royaume-Uni ; l’entreprise de livraison de fleurs The Bouqs, basée aux États-Unis. Partech Growth a également investi dans 4 entreprises de Saas en B2B : le leader mondial du monitoring des réseaux sociaux Brandwatch, basé au Royaume-Uni ; le spécialiste de la gestion des fichiers d’entreprises M-Files, basé en Finlande ; la plateforme de référence pour la notation et le suivi de la performance sociale et environnementale des supply chains Ecovadis, basée en France ; et la plateforme de marketing digital nouvelle génération, SendinBlue, basée en France. Omri Benayoun continue : « Nous sommes très optimistes sur l’avenir du Saas B2B en Europe. Les équipes produits et tech sont de grande qualité, et l’approche marketing et commerciale est globale, avec une expansion aux Etats-Unis très réussie pour ces quatre entreprises de Saas. »

John Tabis, CEO et cofondateur de The Bouqs, dit : « Partech a été un partenaire phénoménal pour The Bouqs. Avec leur expérience des différents stades de développement de l’entreprise, leur immense réseau industriel et leur expertise pointue dans les marques B2C en ligne, travailler avec eux était une évidence. »

Frédéric Trinel, co-CEO et cofondateur d’EcoVadis, explique ainsi pourquoi il a choisi Partech comme investisseur : « En tant que fond d’investissement transatlantique, Partech est le partenaire idéal pour notre croissance. Leur équipe apporte une expertise globale avec une forte présence aux États-Unis, une compréhension fine de la tech et une passion pour stimuler la performance ».

Partech a une forte activité aux États-Unis. « Nous avons un positionnement transatlantique unique », dit Mark Menell, le General Partner américain du fonds, basé à San Francisco. « Nous sourcons un tiers des deals aux États-Unis et deux tiers en Europe, et nous mettons à disposition de nos participations l’expertise et l’expérience cumulée de toute l’équipe : nous les aidons à renforcer leur management avec des profils de haut niveau et nous développons des relations avec nos investisseurs corporate et notre large réseau de partenaires et clients potentiels, à la fois en Europe et aux États-Unis. En bref, nous les aidons à réussir lorsqu’ils traversent l’Atlantique, dans les deux directions ».