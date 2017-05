L’équipe est heureuse de pouvoir rassembler dans ce nouveau fonds une vingtaine d’investisseurs au profil très diversifié et majoritairement international. Elle a ainsi pu compter sur l’ensemble des investisseurs présents dans Parquest Capital 1 (fonds levé en 2014 à l’occasion de la prise d’indépendance de NN Group par ING Parcom, renommé Parquest Capital à cette occasion) et sur plusieurs nouveaux souscripteurs pour des montants conséquents.

Parquest Capital va poursuivre avec Parquest Capital 2 la stratégie d’investissement déployée avec succès par son fonds prédécesseur.

Cette stratégie vise l’accompagnement et la transformation de PME françaises valorisées entre 20 et 150 millions d’euros et présentant un potentiel d’expansion en France et à l’international sur des secteurs ciblés (biens de consommation, santé et services B-to-B).

Profondément tournée vers le développement des entreprises, cette approche a permis d’enregistrer d’excellentes performances depuis la création de Parquest Capital en 2002 : 2/3 des opérations réalisées en primaire et souvent propriétaires, 43 build-ups dont 16 à l’international et une création de valeur avant tout opérationnelle et stratégique.

Denis le Chevallier, Directeur Associé de Parquest Capital : « Dans le prolongement des performances de Parquest Capital 1, nous sommes heureux de l’accueil très favorable réservé à notre deuxième fonds, tant de la part de nos investisseurs existants que de nouveaux souscripteurs. Le succès de cette levée de fonds finalisée en un seul closing, et en 7 mois seulement, est lié à la nature même de Parquest Capital : une équipe de 12 professionnels très expérimentée, stable et soudée, une démarche sectorielle proactive, ainsi qu’un accompagnement actif des équipes de management qui permet la transformation des sociétés de notre portefeuille. »