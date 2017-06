Les opérateurs développeront un programme appelé NUDGE qui signifie « coup de pouce » en anglais. S’inspirant des sciences comportementales modernes, NUDGE incitera les résidents à adopter des comportements plus vertueux en matière d’écoresponsabilité, de lien social entre voisins et de créativité au quotidien. L’immeuble innovera également avec une structure bois bas-carbone originale, favorisant la filière bois française. En rez-de-chaussée, l’immeuble s’ouvrira sur le quartier de manière inédite, créant un attracteur de curiosité avec un espace commercial en place de marché dédié à l’alimentation biologique et à l’Economie Sociale et Solidaire. La livraison de cet ambitieux programme interviendra fin 2019.

Le programme NUDGE sera situé à l’angle de L’Avenue de France et de la rue Jacques-Lacan à proximité des réseaux de transports en commun (RER C, métro ligne 14, tramway T3b et arrêts de bus…). Le bâtiment verra le jour au cœur de la ZAC Paris Rive Gauche dans un quartier qui depuis plus de 20 ans associe différents types de logements à une programmation mixte faite d’institutions, de grandes écoles et de sièges sociaux, à proximité de la gare de Paris-Austerlitz. Le projet s’insèrera dans le quartier de Masséna-Chevaleret à proximité du pôle universitaire au Sud de L’Avenue de France. Au total, le projet développe environ 8 400 m2 de logements et 550 m2 de commerce de proximité.

Imaginé avec l’agence Catherine Dormoy Architecte et AAVP Architecte – Vincent Parreira, l’ensemble proposera une ouverture généreuse de l’ensemble depuis les rues adjacentes jusqu’au cœur d’ilot. Le bâtiment développera une relation forte avec son environnement grâce d’une ouverture en RDC traversant. Imaginées comme de rues intérieures, étagées dans le volume central du cœur d’ilot, les coursives développeront 1 000 m2 de surface extérieure à l’intérieur du projet. Cette véritable trame viaire sera porteuse d’un parcours santé, de placettes, d’une bibliothèque partagée, de salles récréatives, d’un maillage festif et ludique (cabane et jeux d’enfants, terrasse de café), de services (atelier de réparation, buanderie, théâtre), accompagné d’un mobilier urbain conçu dans une démarche artistique par Malte Martin. La richesse de cet urbanisme de la micro-échelle sera soulignée par une intervention lumineuse du collectif 1024, faisant signe depuis l’avenue de France aux passants. L’ensemble de ce dispositif favorisera les rencontres entre voisins, la transformation du domicile en espaces de pratiques créatives, tout en facilitant la vie quotidienne des habitants. Se crée au cœur de NUDGE un village vertical avec ses nouveaux espaces, ses modes de vie originaux, ses relations inattendues.

Les appartements proposeront une habitabilité multiple répondant aux demandes des occupants. Pour satisfaire les nouvelles manières de vivre, suivre les modifications de la cellule familiale ou l’évolution de la société, la conception du bâtiment offrira un plan libéré de toutes contraintes techniques.

Dans le quartier Rive Gauche, NUDGE répond d’abord à des enjeux de convivialité et d‘animation, qui sont nécessaire pour faire de Paris une ville-monde accueillante et attractive de manière durable. Avec ses procédés constructifs, le NUDGE facilitera l’hybridation des espaces de vie (domicile/travail), la mixité des usages (faire/loisir), pour répondre aux aspirations des habitants et faire face à la dé-linéarisation des parcours de vie à laquelle nous assistons.

Le programme répond aussi à un enjeu de consommation des ressources naturelles dans un milieu urbain en croissance. Avec sa structure bois bas carbone, NUDGE bénéficiera d’une enveloppe particulièrement performante. Cette structure bois disposera de plus de 70% de ponts thermiques isolés. A sa livraison, le bâtiment bénéficiera d’une certification NF-Habitat HQE®, Niveau « Excellent ». Il dépassera les ambitions Effinergie en visant l’atteinte d’un nouveau label E+C- préfigurant la RT-2020.

« Nous sommes ravis d’avoir pu remporter cette consultation aux côtés de notre partenaire OGIC. Cette opération souligne le savoir-faire d’Altarea Cogedim et notre volonté d’accompagner Paris dans sa métamorphose. Par ailleurs, l’originalité du programme, le concept développé sur place et la méthodologie employée témoignent de notre capacité à nous réinventer pour offrir plus de confort et de bien-être aux habitants » explique Philippe JOSSE, Directeur général de Cogedim.