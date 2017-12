Le baromètre des prix Proprietes-privees.com - Paradissimmo mesure les évolutions des prix mais également les délais de vente constatés sur les derniers 3 mois. Véritable reflet des tendances du marché immobilier, ces statistiques tirées des ventes réalisées par les conseillers immobiliers du réseau permettent d’informer vendeurs et acquéreurs sur la réalité du marché.

Après un second trimestre où les délais de vente diminuaient et les prix augmentaient, on constate pour ce 3ème trimestre une stabilisation des délais et une baisse de la moyenne des prix de vente.

Des délais de vente qui se stabilisent

Sur ce 3ème trimestre 2017, 55% des ventes ont été réalisées dans un délai de moins de 90 jours après la signature du mandat, pourcentage stable car il ne baisse que d’un point par rapport au 2ème trimestre 2017. De même le pourcentage de biens se vendant en plus de 180 jours est en baisse avec 16 % des ventes contre 19 au 2ème trimestre.

Comparer à l’année dernière, sur la même période, les délais étaient plus longs, puisque seulement 49% des ventes se signaient avant les 90 jours.

Cela montre bien que l’année 2017 aura été très bénéfique pour les vendeurs et les acquéreurs qui étaient au rendez-vous. Preuve en est avec un volume record de transactions dans l’immobilier cette année.

Une moyenne de prix en baisse

Autre élément plus surprenant qui ressort également de ce baromètre du 3ème trimestre 2017, c’est la baisse de la moyenne des prix de vente par rapport au trimestre précédent. De 183 782€ au second trimestre, la moyenne passe à 171 456€ pour le 3ème trimestre 2017, soit une baisse de 7%. Pourtant de nombreux indicateurs signalent une hausse des prix, mais celle-ci concerne principalement Paris et les grandes métropoles. Or les conseillers immobiliers Proprietes-privees.com ne sont pas présents que dans les grandes villes. Il est donc important de regarder l’ensemble du marché national immobilier français pour faire ressortir une véritable tendance. Selon où vous habitez en France, vous pourrez connaître des prix en baisse alors qu’ailleurs ceux-ci s’enflamment !

Au final ce nouveau baromètre nous révèle que le marché est toujours actif, même si les conseillers immobiliers constatent une diminution du volume de biens à vendre.

Les taux d’emprunt restant toujours attractifs, les acheteurs sont là et ne tardent pas à prendre leur décision car la demande est forte. Autre fait qui perdure : la corrélation entre délai de vente et prix du bien. En effet un bien se vend plus vite et bien si le prix fixé est cohérent par rapport au prix du marché actuel. Lorsque le mandat est au prix du marché, la négociation du prix est plus mince. D’ailleurs sur les ventes de moins de 90 jours la baisse de prix consentie par le vendeur est de 5% en moyenne (4% au 2nd trimestre). Cette baisse reste à 12% quand le bien mettent plus de 180 jours à être vendu. Corrélation qui se constate trimestre après trimestre.