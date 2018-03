Filiale de Viapost, Neopress Direct possède un réseau de portage de presse quotidienne et de magazines. Elle assure actuellement, depuis 4 dépôts, le portage d’environ 12.000 pièces par jour sur Lyon et sa banlieue. Suite à cette acquisition, Neopress Direct devient à ce jour une filiale française de PPP, sous le nom PPP France.

En juin 2017, PPP a racheté le réseau de distribution de la société HSS Media dans la région de Vasaa (Finlande). De plus, PPP a repris fin 2017 le réseau de la société Mantramar, ayant comme activité principale le portage de magazines spécialisés autant en Belgique que dans 7 autres villes européennes (dont Paris).

L’acquisition de Neopress Direct représente donc à son tour une étape importante dans l’atteinte de l’objectif que s’est fixé le Groupe de devenir, à terme, le leader Européen dans la Distribution de presse quotidienne.

L’acquisition concerne l’ensemble de la société Neopress Direct (100% des actions détenues par l’actionnaire unique Viapost, l’ensemble des actifs et passifs, les salariés, les contrats clients et fournisseurs en cours, la marque Neopress Direct ainsi que les locaux) et n’aura pas de conséquence sur les contrats de travail, les statuts collectifs, le statut juridique de l’entreprise ni sur l’activité.

Pour Michel d’Alessandro, nouveau Président de Neopress Direct « L’opération d’acquisition finalisée ce jour est pour PPP une opportunité de mettre son expertise de la distribution de la presse au service d’éditeurs en France. »