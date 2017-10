PATRIZIA Immobilien AG annonce avoir obtenu un mandat pour mettre en place un portefeuille immobilier pan-européen de 200 M€ de profil de risque Value Add, pour le compte d’un grand fonds de pension du nord de l’Allemagne. Ce client souhaitant accroitre son exposition à l’immobilier a choisi PATRIZIA en tant qu’Investment Manager, afin de réaliser ses investissements en murs de bureaux, hôtels et résidences, dans les principales villes d’Europe et certains marchés immobiliers significatifs.

Stefan Glossner, Responsable du Fund Management Value Add chez PATRIZIA, se réjouit que l’équipe ait été capable d’étendre la collaboration "porteuse de succès" de PATRIZIA avec cet investisseur institutionnel : "Nous sommes très heureux de constater que la qualité du travail que nous avons réalisé pour ce client sur son portefeuille d’actifs de profil de risque Core, l’a conduit à faire preuve de confiance dans les capacités de PATRIZIA, en nous accordant ce mandat d’investissement Value Add ".

Plus de 200 investisseurs institutionnels du monde entier utilisent les services de PATRIZIA pour leurs investissements en immobilier européen. La moitié des investissements est réalisée par le biais des multiples produits d’investissements de PATRIZIA, qui assure la gestion d’actifs immobiliers sur les marchés européens les plus pertinents, sur tous les types d’usages et tous les profils de risque, pour le compte de ces investisseurs institutionnels.

Pour Stéphane Glossner, le réseau d’experts locaux déployé par PATRIZIA sur les marchés immobiliers européens rend confiant dans la capacité du groupe à identifier et acquérir les premiers actifs du nouveau fonds dans les mois qui viennent. "Une fois les actifs sécurisés, en tant qu’Investment Manager exclusif de ce portefeuille, nous accroitrons leur valeur par leur gestion active ", explique-t-il.