Cette acquisition renforce le portefeuille d’investisseurs mondiaux clients de PATRIZIA, et étend tout à la fois le réseau des implantations pan-européenne, les ressources et le savoir-faire du groupe.

Après TRIUVA et Sparinvest Property Investors (SPI) au quatrième trimestre 2017, cette acquisition porte les actifs gérés par PATRIZIA à environ 40 milliards d’euros et renforce la position du groupe en tant que l’un des principaux gestionnaires d’investissements immobiliers indépendants en Europe.

« Rockspring jouit d’un bilan et d’une réputation remarquables en matière de gestion de fonds immobiliers et de services apportés aux clients en Europe, et est parfaitement adapté à PATRIZIA en termes de vision, de culture, et de concentration sur l’immobilier. Cette acquisition représente une étape importante pour PATRIZIA dans la réalisation de notre objectif de devenir un prestataire global de solutions d’investissement en immobilier européen, au service de nos clients », a déclaré Wolfgang Egger, directeur général de PATRIZIA Immobilien AG.

« Les clients de PATRIZIA et de Rockspring bénéficieront de l’accès à une plate-forme indépendante plus conséquente, qui offrira un accès plus large aux marchés et aux produits, tandis que PATRIZIA renforcera considérablement sa position sur ses principaux marchés européens. La base de clientèle mondiale est d’ailleurs complémentaire et permettra aux deux parties de tirer profit des relations de confiance durables établies de part et d’autre sur la performance à long terme. PATRIZIA préparait depuis plusieurs mois les acquisitions de Rockspring, TRIUVA et SPI, de manière prudente et stratégique. Je suis ravi que nous ayons pu finaliser chacune d’entre elles cette année. Cela représente une opportunité stratégique unique de pouvoir intégrer complètement et en une fois les trois entreprises dans PATRIZIA », explique-t-il.

Robert Gilchrist, directeur général de Rockspring, commente : « Plusieurs facteurs combinés nous ont amenés à réaliser que c’était le bon moment pour envisager notre avenir et préparer Rockspring à la prochaine phase de sa croissance, un processus que nous sommes très heureux de voir aboutir par une union avec PATRIZIA. L’entreprise présente de nombreux points communs en termes de culture et de stratégie professionnelle avec les équipes de Rockspring. Nous partageons une vision, une personnalité et une énergie entrepreneuriale fortes qui continueront à nous différencier de nos concurrents. Notre clientèle commune bénéficiera d’une gamme élargie d’opportunités de fonds et d’investissements en Europe, compte tenu de la force, de l’étendue et de la diversité des compétences au sein des entreprises combinées, ainsi que de notre véritable réseau d’experts immobiliers locaux paneuropéen. Fait important, cette opération garantira également une continuité de nos activités actuelles, dont la gestion sera assurée par les managers clés qui en ont actuellement la charge chez Rockspring. »

Rockspring, à l’instar de PATRIZIA, a bâti sur les trente dernières années un track record de pionnier dans l’investissement immobilier et la gestion de fonds. Au cours de cette période, la société a développé une base de clientèle de plus de 120 investisseurs institutionnels issus de 20 pays, ainsi que des marques de fonds reconnues, dont Rockspring TransEuropean, Rockspring PanEuropean et Rockspring Hanover, qui ne seront pas impactés par la fusion et poursuivront leur vie sous leur forme actuelle. Expert en gestion de fonds, son équipe de 110 collaborateurs gère des investissements immobiliers principalement dans les secteurs du commerce de détail, des bureaux et de l’activité, depuis sept implantations en Europe. Les actifs sous gestion de Rockspring se trouvent au Royaume-Uni et en Irlande (35%), en Allemagne (34%) et en France (13%), les 19% restants étant répartis entre les autres pays d’Europe.

Rockspring complète les capacités de collecte de fonds de PATRIZIA, 31% de ses clients investisseurs institutionnels étant originaires du Royaume-Uni, 27% de la région Asie-Pacifique, 5% d’Amérique du Nord et 37% d’Europe continentale, alors que la majorité des clients de PATRIZIA sont originaires d’Allemagne. Environ 80% des investisseurs de Rockspring sont des fonds de pension, mais la société compte également parmi ses clients des compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels.

Cette transaction constitue la dernière d’une série que PATRIZIA a entreprise, avec plusieurs acquisitions réussies au cours des dernières années. En 2010, PATRIZIA a acquis la société LB Immo Invest, basée à Hambourg, l’un des principaux gérants de fonds immobiliers allemands dans les secteurs du bureau et du commerce. En 2013, PATRIZIA a fait l’acquisition de Tamar Capital Group, société d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers basée à Londres. Plus récemment, le fournisseur de fonds de fonds globaux SPI et le gestionnaire de placements TRIUVA ont été acquis, respectivement en octobre et en novembre 2017, élargissant ainsi la capacité d’investment management de la société.

PATRIZIA publiera les détails de l’impact financier de cette acquisition lors de la présentation de ses résultats annuels, au premier trimestre 2018. PATRIZIA prévoit que la transaction sera finalisée au plus tard pour la fin du premier trimestre de 2018, et qu’elle sera rentable dès l’année d’acquisition.