A l’issue d’un processus de consultation du marché organisé par CM-CIC Conseil, dont la mission était de trouver un nouvel actionnaire de référence, la société PAREF (Code Isin FR0010263202 – Euronext Compartiment C), dont le Conseil de surveillance est présidé par M. Hubert Lévy-Lambert, a reçu le 25 janvier 2017 une lettre d’offre ferme adressée par la société Fosun Property Holdings Limited, filiale du groupe Fosun, portant sur l’acquisition auprès de 4 actionnaires de PAREF (APICIL, GESCO, MO1 et le groupe Lévy-Lambert (avec faculté de substitution pour ce dernier)) d’un bloc de contrôle représentant 50,01% du capital et des droits de vote, à un prix de 75 euros par action, dividende 2016 attaché.

Cette offre reste soumise à la satisfaction d’un certain nombre de conditions, en ce compris la négociation d’une documentation juridique satisfaisante pour les parties dont la signature, si les négociations aboutissent, interviendrait dans les prochaines semaines.

A cet effet, PAREF a accordé à la société Fosun Property Holdings Limited une période d’exclusivité.

Si ces négociations aboutissent et sous réserve de la satisfaction des conditions, notamment réglementaires, nécessaires à la réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle, cette acquisition sera suivie du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire de 75 euros par action (dividende 2016 attaché) conformément à la réglementation applicable.

Le Directoire et le Conseil de surveillance de PAREF apportent leur entier soutien à cette opération. Un expert indépendant sera nommé par PAREF le moment venu, conformément à la réglementation applicable.