HAPIK, qui exploite déjà un espace à Grenoble et prévoit trois ouvertures avant l’été, compte utiliser cette levée de fonds pour développer un réseau national d’une soixantaine de centres et prendre une position de leader sur ce nouveau concept de loisir familial qu’est l’escalade ludique.

HAPIK : le premier réseau français qui valorise la pratique de l’escalade ludique

Encore méconnue en France, l’escalade ludique est un concept originaire de Nouvelle-Zélande qui propose une nouvelle vision de l’escalade.

« C’est une activité familiale, à mi-chemin entre le loisir et le sport », explique Antoine Richard, fondateur de HAPIK. « On retrouve la gestuelle et les sensations de l’escalade auxquelles s’ajoute une dimension très divertissante et conviviale. Tout le monde y trouve son compte : les enfants s’amusent des prises qui tournent et des modules lumineux, les adultes se laissent surprendre par le vertige et peuvent choisir de réaliser des parcours plus difficiles. »

Antoine Richard a découvert cette nouvelle discipline alors qu’il dirigeait Entre-Prises, le 1er fabricant mondial de murs d’escalade. Malgré le succès du concept à l’étranger et en particulier en Angleterre (plus de 200 centres proposent cette activité dans le monde), seule une poignée d’acteurs s’était emparée de cette activité en France jusqu’à présent.

« Avec Entre-Prises, nous avons équipé une centaine de salles dans le monde, la plupart du temps dans des complexes multi-activités tenus par des indépendants. J’étais surpris de voir qu’aucun réseau ne s’organisait en France en proposant un univers dédié autour de l’escalade ludique et j’ai eu envie de me lancer dans cette aventure. C’est à ce moment que j’ai rencontré les équipes d’Otium Capital », poursuit Antoine Richard.

Otium Capital : un partenaire financier expert des consumer business

Otium Capital est le family office de Pierre-Edouard Stérin, le fondateur des coffrets Smartbox. Depuis 2009, le fonds d’investissement a choisi de soutenir de nouveaux concepts B2C (avec notamment le soutien des plateformes B2C Weekendesk, Balinéa ou LaFourchette), un positionnement qui s’est encore renforcé ces dix-huit derniers mois avec la constitution d’une équipe d’investissement dédiée aux « consumer startups ».

« Nous voyons de formidables opportunités sur ces marchés qui ont subi de profondes transformations ces dernières années : le e-commerce a cassé les codes de la distribution, les réseaux sociaux ont apporté une nouvelle façon pour les marques de communiquer et pour les consommateurs de s’informer, les enjeux économiques et environnementaux incitent à une consommation plus responsable. Le loisir, comme les autres secteurs, est impacté par ces mutations et doit se réinventer » explique Antoine Fine, Partner en charge du pôle consumer d’Otium Capital.

« Nous avions constaté l’engouement croissant autour de l’escalade (déjà première activité sportive scolaire, discipline olympique aux prochains Jeux de Tokyo en 2020, qui séduit de plus en plus via de nouveaux modèles comme le bloc). Lorsqu’Antoine Richard nous a présenté le projet HAPIK, nous avons tout de suite compris les atouts de son modèle : une discipline qui s’adresse à tous, facile d’accès (aucun équipement ou prérequis nécessaire), un univers visuel très fort, un potentiel d’innovation important avec le digital et une infrastructure très modulable lui permettant de se déployer rapidement » poursuit Antoine Fine.

Un projet d’ouverture ambitieux encouragé par les foncières immobilières

En moins d’un an, l’idée prend forme, un premier centre pilote ouvre à Grenoble, l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Thibault de Blignières (ancien financier et entrepreneur) comme directeur général et responsable immobilier puis celle de Jean-Baptiste Eigenschenck (ancien directeur des opérations chez Urban Soccer) comme directeur des opérations.

« HAPIK est aujourd’hui un concept unique et innovant dans le paysage du loisir. Au-delà du lieu que nous avons pensé comme un véritable espace de vie et de convivialité, nous avons voulu intégrer une forte dimension digitale au projet : il est possible de réserver sa séance en ligne, de récupérer immédiatement sa photo prise en haut d’un mur et surtout, nous serons les premiers en France à intégrer de la réalité virtuelle à nos murs d’escalade » explique Antoine Richard.

« Nous sommes maintenant prêts à passer à la vitesse supérieure et nous sommes heureux de pouvoir nous faire accompagner par Otium Capital, véritable expert du secteur, dans cette nouvelle étape. Nous ouvrons notre prochain centre à Caen le 11 février, puis à Mulhouse le 8 avril. Deux autres ouvertures devraient suivre dans l’année. Notre ambition est de construire rapidement un réseau national d’une soixantaine de centres » reprend Antoine Richard.

En plus de l’appui d’Otium Capital, HAPIK bénéficie du soutien de nombreuses foncières immobilières qui voient d’un très bon œil le développement de cette nouvelle enseigne de loisirs, un atout très important pour dynamiser leurs zones commerciales qui souffrent de la concurrence du e-commerce. Les Villages Décathlon seront ainsi les prochains à accueillir des centres HAPIK : "L’offre escalade proposée par HAPIK vient renforcer le caractère sportif de nos Villages Decathlon. Nos visiteurs vont pouvoir venir pratiquer cette activité qui met l’escalade à la portée de tous, dans une ambiance conviviale et en toute sécurité. Nous sommes très satisfaits d’accueillir au cœur de nos sites ce nouveau partenaire développant une discipline originale." explique Olivier Valentin, Responsable commercialisation des Villages Decathlon.