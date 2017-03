Oodrive réalise la levée de fonds la plus importante pour un éditeur de logiciel français non coté, auprès des investisseurs Tikehau Capital, MI3 et NextStage

Oodrive, le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles, a finalisé un protocole d’investissement avec les investisseurs français Tikehau Capital, MI3 et NextStage dans le cadre d’une levée de fonds de 65 millions d’euros.

Créé en 2000, le groupe français Oodrive s’est rapidement imposé comme leader sur le marché de la gestion des données sensibles avec ses solutions Cloud qui permettent de partager, protéger et signer électroniquement les documents.

Cette levée de fonds record va lui permettre de renforcer cette position de leader indépendant sur le marché français et européen et d’accélérer sa croissance à l’international.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tikehau Capital, MI3 et NextStage comme nouveaux investisseurs. Ce financement récompense la formidable détermination des équipes d’Oodrive qui ont toujours su placer l’innovation et la satisfaction client au cœur de leurs ambitions » se réjouit Stanislas de Rémur, Président et cofondateur du groupe Oodrive.

Les financements initiaux de 2007 auprès d’Iris Capital, de 2011 auprès de TIME For Growth, puis de 2013 auprès de Keensight Capital, ont permis au groupe français de compter aujourd’hui plus de 350 collaborateurs, d’équiper plus d’un million d’utilisateurs et près de 15 000 organisations dans plus de 90 pays.

Le besoin croissant en solutions de collaboration d’entreprise dans des environnements de plus en plus mobiles, confidentiels et sécurisés a généré une forte accélération de la demande pour les solutions Oodrive.

De plus, l’évolution des cadres réglementaires nationaux et européen relatifs à la protection des données personnelles et d’entreprise, accentue la nécessité pour les professionnels de s’équiper de solutions leur permettant de répondre à ces nouvelles obligations.

Oodrive souhaite saisir cette opportunité afin de s’imposer rapidement en Europe comme l’alternative incontournable aux solutions non conformes à ces règlementations.

Cette nouvelle levée de fonds permettra également au groupe de renforcer son offre produit et de mieux accompagner ses clients en France comme à l’étranger.

« Nous nous réjouissons d’accompagner le développement d’Oodrive qui, depuis sa création, n’a eu de cesse d’être à la pointe de l’innovation et a fait preuve d’une agilité remarquable pour anticiper et adresser les besoins du marché. Nous sommes convaincus du fort potentiel de croissance des solutions de collaboration et de protection des données dans le Cloud et ensemble, nous avons l’ambition de créer un leader européen incontournable dans ce domaine, » a déclaré Antoine Flamarion, cofondateur de Tikehau Capital.

« Cette levée de fonds record est une reconnaissance pour tous les collaborateurs d’Oodrive. Je suis également très fier que l’innovation puisse être financée à de tels niveaux par des investisseurs français » ajoute Stanislas de Rémur.

Le closing de l’opération est prévu au plus tard début mai 2017.

Après ce nouveau financement, les trois fondateurs de la société, Stanislas de Rémur, Edouard de Rémur et Cédric Mermilliod restent majoritaires dans le capital du groupe Oodrive.

DC Advisory, LL Berg et EY ont servi de conseil à Oodrive pour cette opération.