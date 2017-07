Avec ce partenariat, Omnes Capital a pour ambition d’investir, aux côtés d’Evolution, dans Darwin, opération de rénovation emblématique sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux, et dans plusieurs autres projets (en particulier de réhabilitation / restructuration d’actifs existants) à hauts standards écologiques, dédiés à la mixité d’usages et au développement d’écosystèmes intégrés. Ces projets seront développés dans la région de Bordeaux mais aussi dans d’autres métropoles françaises. Au total, Omnes Capital envisage d’investir jusqu’à 10 millions d’euros dans le cadre de ce partenariat.

Le fonds Construction Energie Plus est sponsorisé par PRO BTP à hauteur de 50 millions d’euros et vise une taille cible de 100 millions d’euros. Il est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale dans les principales métropoles françaises. A cet égard, un cahier des charges techniques, élaboré par Omnes Capital, détaille les cibles de performance environnementale attendues et la démarche de sélection des projets. L’objectif d’ensemble du fonds est de développer une capacité totale de 500 000 m².

Evolution est un incubateur de projets dédiés à la transition écologique. Concepteur et développeur de l’écosystème Darwin, il est reconnu depuis plusieurs années pour avoir développé une expertise autour de l’intensité urbaine, de l’architecture résiliente et de la haute performance écologique, en particulier dans des opérations de réhabilitation du patrimoine bâti historique.

Serge Savasta, Associé gérant, Omnes Capital : « Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à Evolution qui a fait de Darwin un lieu emblématique du renouveau de Bordeaux, en alliant une rénovation à haut standard écologique et une mixité des usages. Nous sommes enthousiastes à l’idée de développer de nouveaux projets dans le cadre de notre partenariat au service de l’aménagement du territoire et de la transition énergétique du pays ».

Philippe Barre, Fondateur-Président d’Evolution : « Notre association avec Omnes Capital nous ouvre de nouvelles perspectives pour diffuser l’approche résiliente du Darwin écosystème et accélérer la transition écologique, entrepreneuriale et sociétale au-delà du territoire d’origine de Darwin, en étroite coopération avec les acteurs locaux de chaque territoire concerné. Nous sommes heureux qu’Omnes Capital nous accorde sa confiance et participe à nos côtés à cet enjeu ».