Avec ce partenariat, le Groupe ETPO et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 50 000 m2 de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, essentiellement dans la région nantaise. Six projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont en cours de développement.

Le fonds Construction Energie Plus est sponsorisé par PRO BTP à hauteur de 50 M€ et vise une taille cible de 100 M€. Il est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale dans les principales métropoles françaises. A cet égard, un cahier des charges techniques, élaboré par Omnes Capital, détaille les cibles de performance environnementale attendues et la démarche de sélection des projets. L’objectif d’ensemble du fonds est de développer une capacité totale de 500 000 m².

Le Groupe ETPO ou CIFE est une société de construction centenaire, employant près de 630 personnes, pour plus de 150 M€ de chiffre d’affaires. Principalement actif dans l’Ouest de la France, le groupe ETPO se distingue par une technicité forte, associée à des procédés de construction performants, inspirés des méthodes industrielles (TAKT par exemple).

Serge Savasta, Associé gérant, Omnes Capital : « Le Groupe ETPO dispose d’un savoir-faire constructif éprouvé, en particulier s’agissant d’ouvrages complexes, et d’une implantation locale centenaire. Ce partenariat, qui nous permettra de réaliser des projets à haute performance environnementale sur le territoire nantais aux côtés d’une ETI emblématique, répond directement à notre ambition de contribuer au développement des territoires et à la transition écologique de notre pays ».

Pierre Champy, du Groupe ETPO : « Omnes Capital est un acteur majeur de l’infrastructure. Notre partenariat en faveur des bâtiments ultra performants vise à proposer des réalisations au-dessus des normes. Pour les espaces de bureaux par exemple, nous souhaitons allier performance environnementale et bien-être au travail, avec une conception des espaces et des choix d’implantations très travaillés. Notre ambition est de renforcer la proximité du groupe avec ses clients publics ou privés, en offrant des solutions constructives clés en mains au travers de notre filiale immobilière ETPO RED associée à ETPOMNIA ».