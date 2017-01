Avec ce partenariat, le Groupe Carle et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 35 000 m2 de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, notamment à Toulouse et plus largement dans le Grand Sud-Ouest. Trois projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont actuellement à l’étude.

Le fonds Construction Energie Plus est sponsorisé par Pro BTP à hauteur de 50 M€ et vise une taille cible de 100 M€. Il est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale en France, qui devancent la règlementation thermique applicable. A cet égard, un cahier des charges techniques a été élaboré par Omnes Capital, qui détaille les cibles de performance environnementale attendues et la démarche de sélection des projets. L’objectif du fonds est de développer une capacité totale de 500 000 m².

Le Groupe Carle est une société de promotion immobilière spécialisée dans l’immobilier de bureaux. Principalement actif à Toulouse et à Bordeaux, il se distingue en particulier par des procédés techniques innovants lui permettant d’atteindre des performances environnementales élevées tout en maîtrisant les délais et les coûts de construction, et par une lecture fine des besoins des utilisateurs (ergonomie des locaux, confort d’utilisation,...).

Serge Savasta, Associé gérant, Omnes Capital : « Le Groupe Carle est un partenaire de qualité, ancré dans son territoire, disposant de références solides et d’une croissance forte. Cette première opération illustre parfaitement notre stratégie dans le secteur du bâtiment : mettre en place des partenariats avec des acteurs locaux de façon à réaliser des projets à haute performance environnementale et contribuer au développement des territoires et à la transition écologique de notre pays ».

Guillaume Carle, Gérant, Groupe Carle : « Omnes Capital est un acteur majeur de l’infrastructure. Notre partenariat en faveur des bâtiments performants vise l’intégration de nouveaux facteurs qui, aujourd’hui, font la qualité d’un produit immobilier, lequel ne peut plus se restreindre à un seul produit financier. L’impact d’une construction sur son environnement par son volume et sa durabilité nous oblige à une conception, une mise en œuvre et une exploitation « citoyennes ». Construction Energie Plus doit nous permettre, sur certains projets dédiés, d’étudier et de mette en place des solutions toujours plus performantes et innovantes tant sur le plan du procédé de fabrication des bâtiments que sur celui du confort de leur utilisation, de leur gestion et de leurs impacts sur l’environnement. »