C’est dans ce cadre que Oddo a présenté les premiers résultats intégrés d’un groupe désormais franco-allemand, et que nous dévoilons par la même occasion son organisation et sa nouvelle identité.

Premiers résultats intégrés

Sur l’année écoulée, l’ensemble des chiffres du groupe ont ainsi connu une nette évolution. La taille du bilan du groupe a ainsi plus que doublé en passant à 8,1 milliards d’euros au 31 décembre 2016, contre 3,2 milliards fin 2015. Le PNB a progressé de 35% à 577 millions d’euros (contre 426 en 2015), et le résultat net a progressé de 48% pour s’établir à 136 millions d’euros (contre 92 en 2015). Les fonds propres consolidés s’établissent à 814 millions d’euros contre 742 millions d’euros en 2015.

Le montant total des capitaux sous gestion dépasse le chiffre de 100 milliards d’euros, et le groupe dispose d’un niveau de solvabilité parmi les plus élevés des banques en Europe avec un ratio de 15 %. L’actionnariat salarié – un des éléments clés de l’ADN du groupe – a également été étendu aux équipes en Allemagne. Près de 850 collaborateurs sont actionnaires dont 550 en France et 300 en Allemagne.

Une nouvelle organisation franco-allemande

BHF-BANK est une maison très reconnue pour son excellence en matière de gestion privée et pour sa proximité avec le Mittelstand, les entreprises de taille intermédiaire qui font le succès de l’Allemagne à travers le monde. BHF-BANK constitue aujourd’hui la pierre angulaire de l’implantation du groupe en Allemagne.

Dans ce nouveau cadre, le groupe a choisi de mettre en place une équipe franco-allemande, composée de quatre Allemands et quatre Français, qui dirige les deux structures allemande et française.

Pour ce qui est des fonctions supports du groupe, Grégoire Charbit, Gérant, est responsable des activités juridiques, de la conformité et du développement stratégique ; Christophe Tadié, Gérant, est en charge de la finance et du suivi des risques ; Frank Behrends supervise en Allemagne les risques de compliance, les ressources humaines et va suivre des clients stratégiques de la maison. Enfin, Thomas Fischer prendra à partir du 15 avril la responsabilité des opérations.

Les principaux métiers du groupe sont placés sous la responsabilité des trois personnes suivantes, des deux côtés du Rhin. Joachim Häger pour la Banque privée, Nicolas Chaput, pour la Gestion d’actifs et Markus Beumer, pour la Banque de Financement et d’investissement. Markus Beumer, jusqu’à présent membre du Directoire d’une grande banque allemande en charge du Mittelstand, rejoindra le groupe dès le mois de mai.

Le groupe exerce en Allemagne, en plus des métiers historiques de Oddo & Cie, des activités dans le domaine du crédit, des financements à l’export et du financement d’acquisition. En outre, le groupe est présent en Suisse, à Genève et Zurich, pour des activités de banque privée.

Philippe Oddo, Associé gérant de ODDO BHF indique : « Notre Groupe franco-allemand a une grande connaissance des deux marchés les plus importants de la zone euro qui représentent 60 % de la capitalisation boursière. Nous avons augmenté nos capacités d’investissement en recherche et en systèmes d’information et nous avons la volonté d’apporter nos nouvelles expertises allemandes en France. Par ailleurs nous avons l’intention d’augmenter notre offre avec par exemple le private equity et l’immobilier. »

Nouvelle identité

Le nouveau groupe franco-allemand devient donc une réalité dans son fonctionnement, il était important de marquer cette étape majeure en faisant évoluer le nom, le logo et la signature du groupe tant en France qu’en Allemagne, tout en restant fidèles aux personnalités et à l’histoire de chacune des deux maisons créées il y a plus de 150 ans.

ODDO BHF est le nom que portera l’ensemble du groupe, et notre signature devient en France : La finance au service de vos ambitions. Annoncée aujourd’hui, cette nouvelle identité sera déployée progressivement sur l’ensemble des métiers, des implantations et outils du groupe d’ici la fin de l’année.

Les trois principaux métiers du groupe prendront ainsi les noms suivants :