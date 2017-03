« Le succès de cette première levée de fonds significative auprès d’institutionnels au niveau européen démontre la pertinence de notre innovation robotique qui représente aujourd’hui une arme redoutable pour lutter contre les pandémies et l’antibio-résistance, enjeux sanitaire majeur au niveau mondial. Désireux d’ouvrir notre capital aux particuliers, nous les invitons à nous rejoindre dans notre essor en participant à la campagne de crowdfunding qui est cours jusqu’au 11 avril 2017 inclus sur Smartangels.fr. » déclare Olivier Somville, Fondateur d’Octopus Robots.

Octopus Robots, start-up française de robotique de décontamination de sites avicoles et industriels, est annonce une levée de fonds de 1,5 M€ auprès de différents investisseurs institutionnels européens.

Cette opération financière intervient parallèlement à la campagne de financement participatif en cours de réalisation avec la plateforme SmartAngels.fr réservée légalement aux résidents fiscaux en France.

Les fonds levés par exercice d’une partie des BSA mentionnés au dossier permettent de financer l’investissement et l’installation de l’outil de production des robots décontaminant qui rencontrent un succès croissant en France et dans le monde entier.

La souscription en cours sur la plateforme Smartangels reste ouverte aux investisseurs particuliers français qui désireraient accompagner l’aventure.

Un robot aux atouts uniques pour lutter contre l’essor de l’antibio-résistance

Octopus Robots est spécialisée dans la conception de robots permettant de décontaminer totalement les grands bâtiments grâce à une technologie de brouillard sec. Cette innovation, qui bénéficie d’1 M€ d’investissements, de 2 années de R&D, d’1 brevet déposé, et de 2 en cours, répond en priorité à l’explosion au sein des exploitations avicoles des risques liés aux infections et à l’essor de l’antibio-résistance, enjeu sanitaire mondial à court terme.

La création au 1er semestre 2017 d’un outil de production chez Octopus Robots devrait permettre à la société d’atteindre son objectif de livraison de 50 robots en 2017. Les prévisions tablent sur 600 unités livrées en 2019 et 1 800 unités en 2021. En complément du marché français, de nombreux pays ont montré leur intérêt pour la solution innovante et unique d’Octopus Robots tels le Brésil, le Pays-Bas, la Grande-Bretagne et le Canada. Ainsi, les perspectives de développement de la start-up se situent surtout à l’international avec des ventes à l’export qui devraient passer de 30% des ventes globales en 2017 à près de 70% dès 2019.

Forte de la montée en puissance de l’intérêt suscité à l’international, la société anticipe un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2018 et de 40 M€ à horizon 2020.

Octopus Robots prévoit de s’introduire en Bourse à moyen terme.