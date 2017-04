Dans un contexte de recherche de rendement et de diversification par les investisseurs, Océanic Finance lance auprès de sa clientèle privée et de ses partenaires, Océanic Opportunités Monde. Sa gestion a été confiée à Lazard Frères Gestion, Océanic Finance apportant son conseil sur l’allocation stratégique et tactique.

Fonds de fonds flexible, la stratégie d’Océanic Opportunités Monde est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs, permettant une exposition de 0 à 100% maximum de son actif net par classe d’actifs.

Cependant l’allocation cible devrait présenter, sur la durée de placement recommandée, les fourchettes d’exposition suivantes : de 50% à 100% de son actif net en actions internationales et, à l’inverse, entre 0 et 50% en obligations ou en instruments monétaires.

Dans une perspective de diversification, sa stratégie discrétionnaire lui permettra de s’exposer aussi bien aux actions des pays émergents (entre 0 et 30%), qu’aux petites et moyennes capitalisations (entre 0 et 30% également).

« Nous nous sommes fixé pour objectif de constituer un portefeuille concentré d’OPC, qui puisse s’exposer, via différents gérants sélectionnés par l’équipe de gérants analystes de Lazard Frères Gestion, à toutes les zones géographiques en fonction de l’analyse du cycle économique et de la valorisation des différentes classes d’actifs » détaille Colin Faivre, gérant du fonds Océanic Opportunités Monde.

Le fonds est à ce jour investi à plus de 90% sur les marchés actions (au 31 mars 2017). Les marchés européens représentent 58% de la part actions du fonds, les marchés américains 21%, les marchés émergents 14% et le marché japonais 8%.

« Le fonds Océanic Opportunités Monde, que nous avons souhaité « tout terrain » est investi sur l’ensemble des marchés actions du Monde, est d’ores et déjà référencé sur la plupart des plates-formes d’assurance-vie françaises » se félicite Thomas Sutre, Directeur d’Océanic Finance. Il est ainsi proposé aux clients patrimoniaux du Groupe Océanic, ainsi qu’à ceux de ses cabinets partenaires.