Au sein de la joint-venture, OMEGA Immobilien aidera à identifier les biens immobiliers à acquérir et prendra en charge la gestion des actifs, des biens immobiliers et des installations. Yxime dispose d’une clientèle établie, composée d’investisseurs immobiliers, d’investisseurs institutionnels, de « family offices » et de promoteurs.

Des investisseurs français accèdent au marché immobilier allemand

OMEGA Immobilien rend possible une gestion immobilière intégrée dans toute l’Allemagne

Cette coopération confirme la croissance que suit OMEGA Immobilien

« La coopération avec Yxime va nous permettre de soutenir la croissance d’OMEGA Immobilien en tant que prestataire de services immobiliers intégrés dans la gestion de placements, d’actifs, de biens immobiliers et d’installations, dans le cadre de partenariats internationaux. Son histoire, sa clientèle et ses 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion, font d’Yxime le partenaire idéal pour nous en France » a déclaré Martin Herkenrath, Directeur associé du Groupe OMEGA Immobilien, au sujet de la joint-venture.

L’objectif de cette coopération est que les biens immobiliers allemands déjà détenus par les clients d’Yxime puissent être gérés par des experts d’OMEGA Immobilien et que ces clients aient accès à d’autres investissements sur le marché immobilier allemand, internationalement reconnu, avec l’appui du réseau OMEGA Immobilien. À cet effet, Yxime et OMEGA Immobilien ont créé Yxime GmbH, dont l’intégralité des actions est détenue par Yxime et OMEGA Immobilien.

Thierry Dorison, Président du conseil d’administration d’Yxime : « Nous constatons chez nos clients un grand intérêt pour les biens immobiliers allemands. Notre souhait est de les accompagner dans cette voie et, en matière de gestion d’actifs, de biens immobiliers et d’installations en Allemagne, de leur fournir la même qualité d’accompagnement que celle que nous proposons en France depuis des années. À cette fin, nous pensons qu’OMEGA Immobilien est un choix idéal en tant que partenaire égal, avec une présence sur les principaux marchés immobiliers en Allemagne aussi importante que celle d’Yxime en France. Nous sommes convaincus qu’une expertise immobilière de longue date, des connaissances techniques approfondies et une bonne connaissance des marchés locaux sont indispensables à l’acquisition et à la gestion rentable de biens immobiliers. »

Eric Duval, Président - Fondateur du Groupe Duval, « Je suis très heureux de la croissance que connaît notre entreprise familiale. Ce développement à l’international représente la reconnaissance de notre expertise et le résultat de l’engagement quotidien de nos équipes envers nos partenaires et nos clients. Il illustre également l’efficacité de notre modèle unique, intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier en un seul Groupe. »