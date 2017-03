La nouvelle filiale d’OFI Asset Management intègre dans sa stratégie une grande exigence du respect de l’environnement et des principes ISR en faveur d’une finance responsable, valeur chère au Groupe OFI et à ses actionnaires Macif et Matmut. OFI PIERRE a pour ambition de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020.

L’objectif 2017 prévoit la création d’un OPCI Professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux, pour le second semestre 2017. OFI PIERRE s’intéressera également à des opérations de création de valeur : restructuration et rénovation d’actifs existants, ainsi qu’à des opérations de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA).

OFI PIERRE réunit 4 professionnels expérimentés dans le secteur immobilier : Joëlle Chauvin devient Directeur Général, Marion Galanter est nommée Secrétaire Général, Sébastien Jardin Responsable de la gestion des fonds et Dong-Phuong Tran Gérant immobilier.

Joëlle Chauvin devient Directeur Général d’OFI PIERRE. Joëlle était auparavant Présidente d’Aviva Investors Real estate et Directeur Immobilier d’Aviva France (4 Mds€ d’actifs sous gestion). elle bénéficie d’une très grande expertise du secteur de l’immobilier, à la fois en placement de flux et gestion d’actifs, gestion technique et property, animation de réseaux, création et développement d’unité de compte (Afer Immo), conception et développement de grands projets neufs, tels que la Tour Carpe Diem à la Défense, et de restructuration.

Joëlle a par ailleurs reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa carrière, notamment celle de Directeur Immobilier de l’année, par l’ADI, en 2003. elle est Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.

Joëlle est vice-présidente de l’Institut de l’épargne Immobilière et Foncière, membre de l’Institut Français de l’expertise Immobilière et vice-présidente de FIABCI, fédération internationale de l’immobilier. elle est également Présidente-Fondatrice du Cercle des Femmes de l’Immobilier créé en 1997, et membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors FRICS.

Marion Galanter est nommée Secrétaire Général d’OFI PIERRE. Marion, 40 ans, bénéficie d’une expérience de 16 ans dans le secteur de l’asset management et notamment dans le secteur de l’immobilier, comme dernièrement chez Mercatena où elle a occupé les fonctions de Directeur Général. elle a débuté sa carrière comme consultante chez Cap Gemini Consulting avant de rejoindre Sal. Oppenheim France (ex-Financière Atlas) comme Directeur Financier, puis la société de gestion Altigefi comme Directeur Général Délégué. Marion a développé une solide expertise des sujets juridiques et réglementaires et possède une large connaissance du monde de la gestion d’actifs pour compte de tiers.

Marion est diplômée d’HEC et titulaire d’un Master en Droit des Affaires à Paris-Assas.

Sébastien Jardin rejoint OFI PIERRE comme responsable de la gestion des fonds. Sébastien, 32 ans, a développé une expertise de 8 ans comme gérant de projets et de portefeuilles immobiliers (intégrant une large palette de classes d’actifs) à la fois professionnels et grand publics.

Sébastien a débuté sa carrière comme responsable de programmes avant de rejoindre Aviva Investors Real estate (AIREF SA) en 2011 pour occuper différentes fonctions (notamment fund management, investissements), puis sa filiale, AIREF SGP, dédiée à la gestion des fonds d’investissements immobiliers régulés, où il occupera dès mars 2015 les fonctions de Directeur Général, Gérant de portefeuilles.

Sébastien est diplômé de l’ESC Rouen, avec un Master 2 en management, majeure « entreprenariat et gestion de projets », et titulaire du Master 246 de Dauphine en Management de l’Immobilier. Il est également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS.

Dong-Phuong Tran rejoint OFI PIERRE comme Gérant immobilier. Dong-Phuong, 31 ans, bénéficie d’une expertise en gestion d’opérations immobilières et en ingénierie financière. elle a débuté sa carrière en 2008 comme Responsable de programmes immobiliers chez MJS Immobilier avant de rejoindre les équipes du Groupe OFI en 2013 où elle occupera la fonction d’Analyste Reporting et Mesure de performance.

Dong-Phuong est diplômée d’un Master en APC à l’ESPI, en Finance et Ingénierie Immobilière à l’Université Paris-Créteil, ainsi qu’en Ingénierie Financière à l’IAE Gustave Eiffel. Dong-Phuong suit actuellement le Master 246 de Dauphine en Management de l’Immobilier.