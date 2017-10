Innovation

ODDO BHF Asset Management SAS annonce le lancement de son nouveau fonds Oddo Active Micro Companies[1]. Ce fonds a vocation à se positionner sur les « champions cachés » situés en Allemagne, en France ou dans d’autres pays européens et qui bénéficient d’un rapport risque / rendement potentiellement attractif. Ce fonds comprend une soixantaine de lignes sélectionnées par Guillaume Chieusse et son équipe de gérants spécialistes des sociétés européennes de petite capitalisation, et s’appuie sur un processus de gestion discipliné et éprouvé.

Oddo Active Micro Companies vient compléter l’offre de ODDO BHF AM dans l’univers des actions européennes, en ciblant des actions dont la capitalisation boursière se situe entre 75 et 750 millions d’euros. Les segments d’actions ayant une capitalisation plus élevée sont quant à eux couverts par les fonds Oddo Active Smaller Companies et Oddo Active Equities, également gérés par la même équipe de gestion, selon le même processus d’investissement.

S’appuyant sur les 25 années d’expérience de ODDO BHF Asset Management dans la gestion des actions européennes, Guillaume Chieusse et son équipe gèrent à ce jour près de 1 milliard d’euros au travers de trois fonds communs de placement et de mandats.

« Nous pensons que cette nouvelle offre sur le segment des sociétés à microcapitalisation est un ajout précieux pour nos clients », explique Guillaume Chieusse, responsable de la gestion All Cap & Small Cap Opportunities chez ODDO BHF AM. Les microcapitalisations européennes ont ainsi surperformé de 60% les grandes capitalisations européennes au cours des cinq dernières années[2], et ce avec une volatilité beaucoup plus faible[3]. « En nous appuyant sur notre expertise et notre expérience de plus de 25 ans en sélection d’actions, et sur une équipe de gérants actifs, nous avons l’ambition de capturer ce potentiel au bénéfice de nos clients », ajoute-t-il.

La stratégie du fonds Oddo Active Micro Companies est basée sur une sélection bottom-up des titres. Cette approche consiste à filtrer un environnement d’environ 850 entreprises éligibles et à effectuer une analyse en plusieurs étapes, afin d’identifier les 50 à 60 titres qui offrent un profil supérieur de croissance par rapport au marché, avec une valorisation raisonnable. Ces titres sont réévalués à intervalles réguliers par l’équipe de gestion.

Le fonds a été lancé le 7 août 2017 et est déjà disponible à la vente en Allemagne, en Italie et en France. Il devrait être enregistré en Suisse prochainement.