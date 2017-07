"Offrir aux petites entreprises le niveau de services qu’elles méritent"

"Nous avons créé Qonto pour offrir aux petites entreprises le niveau de services qu’elles méritent. Nous ne sommes, certes, pas banquiers, mais nous sommes des serial entrepreneurs. Partant d’une page blanche, nous avons pris les standards technologiques et de produit de Google, de service client d’Amazon, et de tarification du secteur du SaaS. Nous avons également su nous entourer des meilleurs partenaires pour notre back-office bancaire.

Notre approche agnostique représentait un énorme pari, mais les retours que nous avons eus de nos 200 utilisateurs en bêta sont sans appel et prometteurs pour la suite. Nous sommes honorés de la confiance que nous accordent nos utilisateurs, les 20 personnes talentueuses qui ont rejoint notre équipe, et nos investisseurs." Alexandre Prot et Steve Anavi, co-fondateurs de Qonto

Une alchimie unique entre une opportunité de marché, une vision et une exécution exemplaires

Ce nouveau tour de table inclut les investisseurs historiques de la levée d’amorçage : Valar Ventures, fonds américain spécialiste de la Fintech (TransferWise, N26 - ex Number26, etc.), créé par Andrew McCormack et James Fitzgerald avec le soutien de Peter Thiel (fondateur de PayPal et premier investisseur de Facebook) et Alven Capital, l’un des leaders indépendants du capital risque en France (Stripe, Drivy, Frichti, Algolia, Dataiku ou PeopleDoc).

"Impressionnés par la vitesse exceptionnelle à laquelle les équipes Qonto sont passées du concept au produit, nous avons décidé de leur donner les moyens d’accélérer leur développement, et de donner vie à leurs ambitions : offrir aux petites entreprises une qualité de services bancaires inédite en Europe." explique James Fitzgerald, Partner de Valar Ventures.

"Le constat du manque criant de service bancaire adapté aux petites entreprises est largement partagé. Seules les équipes de Qonto nous ont convaincus qu’elles sauraient résoudre ce problème ; elles ont fédéré et mis en mouvement très rapidement des partenaires bancaires et technologiques de qualité, une équipe talentueuse et une communauté de "early adopters" qui ne tarit pas d’éloges sur le service." indique Raffi Kamber, Partner d’Alven Capital.

En effet, Qonto compte parmi ses premiers utilisateurs des entrepreneurs expérimentés, qui ont trouvé en la néobanque un service enfin adapté à leurs besoins : "Je suis convaincu que nous sommes en train de voir émerger, en France, un véritable champion de la Fintech. Nous avons été les premiers utilisateurs de Qonto : nous avons instantanément pu responsabiliser chaque membre de notre équipe et leur donner accès à des moyens de paiement et de suivi financier, leur permettant ainsi de passer moins de temps sur des tâches administratives et donc de se concentrer sur leurs missions.

Maintenant je sais quoi répondre à toutes les startups de l’écosystème qui nous demandent de leur recommander une banque : « Ouvre un Qonto. »." précise Oussama Ammar, fondateur de TheFamily.

"Qonto est 100% en phase avec ce que nous faisons chez Alan : un service simple d’utilisation, une interface vraiment pensée pour les utilisateurs et un service client ultra réactif !" commente Jean-Charles Samuelian, fondateur d’Alan, le leader de l’assurance santé 2.0 pour les startups et PME.

Qonto : plus rapide, plus simple, plus fluide et moins cher

5 minutes ! C’est le temps nécessaire à l’ouverture d’un compte sans aucun frais sur Qonto pour n’importe quelle société française existante ou en cours de création.

La gestion courante est ensuite facturée à partir de 9€ HT/mois, sans engagement et sans frais cachés.

Avec un compte courant (IBAN français), la société dispose d’une ou plusieurs cartes de paiement et d’une interface avec des outils modernes pour gérer facilement son activité.