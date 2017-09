Cet accord s’inscrit dans le prolongement de la transaction conclue en 2016 entre Total et KUFPEC, portant sur des actifs situés dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord, dont une participation de 15 % dans le champ de Gina Krog. Le montant de ces deux opérations s’élève à plus de 600 millions de dollars.

« Dans le cadre de la gestion de notre portefuille et de l’allocation optimale du capital, nous avons décidé de céder intégralement notre participation dans le projet Gina Krog et de nous concentrer sur d’autres opportunités en Norvège, qui demeure un pays clé pour Total », a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production. « La récente acquisition de Maersk Oil & Gas, annoncée le 21 août dernier, va considérablement renforcer la position du Groupe en mer du Nord, en Norvège en particulier, avec la participation au développement du champ géant de Johann Sverdrup. »

Après la finalisation de la vente, Total n’aura plus de participation dans le champ de Gina Krog et KUFPEC détiendra une participation de 30 % aux côtés de Statoil (58,7 %, opérateur), PGNiG Upstream International (8 %) et Aker BP (3,3 %). Ce champ pétrolier et gazier a été mis en production en juin 2017.

Total Exploration-Production en Norvège

Total est présent en Norvège depuis une cinquantaine d’années et a joué un rôle majeur dans le développement de nombreux champs importants du plateau continental norvégien. Total y détient des participations dans 85 licences de production (y compris Gina Krog), dont 32 sont opérées par le Groupe. La filiale Total E&P Norge AS, basée à Stavanger, est l’un des plus gros contributeurs à la production du Groupe, avec 235 000 barils équivalent pétrole par jour en 2016.