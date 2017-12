A compter de ce jour, ils exercent conjointement en Australie sous le nom de Norton Rose Fulbright.

Peter Martyr, directeur général de Norton Rose Fulbright, commente : « Cette année est particulièrement importante sur le plan de la croissance pour notre cabinet puisque nous avons finalisé des rapprochements au Canada (avec Bull Housser), aux Etats-Unis (avec Chadbourne & Parke) ainsi qu’en Australie (avec Henry Davis York). Ces opérations coïncident avec d’importants investissements que nous sommes en train de mener au travers de notre stratégie de transformation de notre modèle d’entreprise à horizon 2020. La taille et l’importance accrues du cabinet en Australie et en Asie Pacifique de manière plus générale contribuent à la réalisation de cette stratégie. »

Wayne Spanner, dirigeant de Norton Rose Fulbright en Australie, déclare : « Notre nouvelle activité permettra à nos clients de pouvoir bénéficier de l’offre plus étendue et plus conséquente de deux cabinets éminemment compatibles. Dans toute l’Australie, nos avocats auront accès à la connaissance marché, l’expertise, la plateforme mondiale et l’infrastructure informatique de pointe que seuls les meilleurs cabinets d’avocats australiens, d’Asie Pacifique ou mondiaux peuvent offrir. Ce jour marque une étape importante. Il s’appuie sur nos réussites et intègre le meilleur de Henry Davis Polk et de son célèbre héritage dans notre activité. »

Tricia Hobson, présidente mondiale nouvellement nommée, et dirigeante du secteur assurance en Asie Pacifique de Norton Rose Fulbright, ajoute : « Nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir de ce rapprochement, notamment notre expertise renforcée dans les secteurs de l’industrie et notre capacité à offrir un meilleur service à nos clients. Par ailleurs, en tant que fervent défenseur de la diversité, il est particulièrement agréable de constater le gain rapide dans la proportion de femmes associées que nous venons de faire grâce à ce rapprochement. L’application de notre politique en matière de diversité appliquée au recrutement et à la promotion d’associés, nous a permis de dépasser les 30% que l’on retrouve généralement dans les grands cabinets. C’est une reconnaissance de la qualité de nos avocats séniors. »

Michael Greene, directeur adjoint de Norton Rose Fulbright en Australie et responsable du secteur public, conclue : « Mes associés, mes collaborateurs et moi sommes enchantés de nous être embarqués dans cette aventure passionnante avec Norton Rose Fulbright. Nous recueillerons par ailleurs aujourd’hui pour fêter l’héritage de 124 années d’existence d’Henry Davis York : de sa fondation en 1983 par Henry Davis, à l’avènement du cabinet en tant que référence sur le marché australien et à présent sur la scène mondiale. Au cours des années, nous nous sommes forgés une forte réputation pour la très grande qualité de nos services juridiques et l’excellence de notre gestion de la relation client. A travers ce rapprochement, nous avons accès à présent à une plateforme nous permettant de tirer le meilleur de notre savoir-faire et de moderniser notre pratique en vue de croître et pour le bénéfice de nos clients et de nos collaborateurs. »