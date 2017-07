Investment Banking

Le cabinet rassemble désormais environ 4000 avocats, répartis dans 59 bureaux à travers 33 pays,

Aux États-Unis, Norton Rose Fulbright compte près de 1000 avocats, dont plus de 300 basés à New York et plus de 130 à Washington DC.

Suite à ce rapprochement avec Chadbourne & Parke, cabinet d’avocats international possédant d’importantes racines à New York et à Washington DC et plus d’un siècle d’exercice, les capacités de Norton Rose Fulbright se trouvent significativement renforcées dans les domaines du financement de projet, en matière de d’entreprises en difficulté, en contentieux et en résolution des litiges dont ceux relevant du droit pénal des affaires, en fiscalité ainsi qu’en droit du financement et en matière d’infrastructures latino-américaines, entre autres. Cette opération permet également à Norton Rose Fulbright d’accroître son offre dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures ainsi que dans le secteur financier. Elle lui offre la possibilité d’étendre sa portée sur le marché critique de New York. En effet, Norton Rose Fulbright se hisse désormais parmi les 25 plus importants cabinets de la ville de New York.

Peter Martyr, directeur général de Norton Rose Fulbright déclare : « L’union de nos deux cabinets permettra à Norton Rose Fulbright de proposer une gamme de services encore plus large à ses clients. Nous bénéficions désormais de capacités renforcées à New York et à Washington DC. Notre plateforme mondiale quant à elle couvre à présent Mexico, São Paulo et Istanbul. »

Daryl Lansdale, dirigeant des activités de Norton Rose Fulbright aux États -Unis, affirme : « Nos clients actuels et potentiels cherchent à obtenir des prestations de services de qualité à New York, à Washington DC et en Californie, des marchés qui, avec le Texas, sont clés aux États-Unis. Notre rapprochement avec Chadbourne & Parke est en ceci idéal qu’il nous permet de mieux servir nos clients sur les deux côtes du pays. »

Andrew Giaccia, vice-président du comité de direction de Norton Rose Fulbright aux États -Unis, précédemment dirigeant de Chadbourne & Parke, commente :« Cette union nous permet de pouvoir proposer à nos clients des services juridiques renforcées dans l’ensemble des centres financiers et des centres d’affaires clés dans le monde. Nos avocats ont en commun de mettre leurs clients au cœur de leurs préoccupations. Par ailleurs, nos activités sont complémentaires dans de nombreux domaines, notamment ceux de l’énergie et des infrastructures, dans le secteur bancaire, en fusions-acquisitions et en financement des sociétés, en matière d’entreprises en difficulté et de restructuration, en contentieux et en droit règlementaire, ce qui fait de ce rapprochement une opération particulièrement importante. »

Norton Rose Fulbright s’est démarqué de ses confrères en devenant le premier cabinet d’avocats au monde à se structurer par secteur de l’industrie, grâce à son expérience de premier plan dans les domaines des institutions financières, de l’énergie, des infrastructures, des mines et des matières premières, des transports, de la technologie et de l’innovation, des sciences de la vie et de la santé. Le rapprochement opéré avec Chadbourne & Parke renforce considérablement la prédominance du cabinet dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des institutions financières.