Nordic Capital Fund VIII “Nordic Capital” et le management de MFEX, ainsi que quelques actionnaires historiques, ont signé un accord pour acquérir la majorité des parts dans MFEX, leader des plateformes B2B indépendantes de distribution de fonds en architecture ouverte. Nordic Capital voit un potentiel de développement important à soutenir la croissance de MFEX en Europe et en Asie et à participer de manière active à la consolidation du secteur.

MFEX a été créée en 1999, et avec 72 milliards d’Euros d’actifs sous administration à fin juillet 2017 est la plus grande plateforme de fonds indépendante en Europe et en Asie, connectant 800 sociétés de gestion dans 40 juridictions à plus de 100 distributeurs dans 30 pays. Son siège social se trouve à Stockholm avec des bureaux à Paris, Genève, Umeå et Singapour.

Nordic Capital observe le developpement de MFEX depuis plusieurs années et son objectif est de soutenir et d’accélérer la croissance de MFEX en investissant dans l’organisation et l’offre produits. Le potentiel de développement de l’entreprise est soutenu par un marché en forte croissance et des exigences accrues en termes réglementaires et de transparence. MFEX détient une part de marché importante dans plusieurs régions stratégiques en Europe et en Asie et compte parmi ses clients de nombreuses institutions financières globales de premier plan.

Dans le cadre de cette transaction, Nordic Capital procède à une augmentation de capital importante de la société afin de positionner MFEX en tant que consolidateur naturel de l’industrie des plate-formes en Europe et en Asie.

« MFEX opère une plate-forme reconnue et a le potentiel de devenir un leader mondial. MFEX bénéficie d’une excellente réputation auprès des acteurs du marché pour sa qualité de service, sa flexibilité, son innovation technique et son modèle de tarification transparent. Nordic Capital bénéficie d’une longue expérience d’investissement dans des entreprises de croissance dans le secteur des services financiers et se réjouit de soutenir l’équipe de direction dans la construction d’un leader global dans les services de distribution de fonds », explique Christian Frick, Associé, NC Advisory AB, conseiller pour les fonds Nordic Capital.

« Nous sommes ravis de nous associer à Nordic Capital pour permettre à MFEX de passer à la prochaine étape de son développement. Les acteurs du marché, tant les distributeurs que les sociétés de gestion, expriment un fort intérêt pour des acteurs indépendants, tranparents et sans conflit d’intérêts. C’est exactement ce que propose MFEX », explique Olivier Huby, co-CEO de MFEX.

Oliver Lagerström, co-CEO de MFEX, ajoute : « En s’associant avec Nordic Capital, nous obtenons un soutien important pour développer notre technologie de distribution de fonds. En combinant transparence et technologie, nous avons contribué à moderniser l’industrie et connu une forte croissance organique. Nous sommes ravis de travailler avec Nordic Capital et impatients de poursuivre ensemble la transformation de l’offre globale de distribution de fonds et de réaliser des acquisitions en Europe et en Asie ».

Le secteur des services financiers est stratégique pour Nordic Capital. En 2017, Nordic Capital a pris le contrôle de Nordnet, une plate-forme pan-nordique d’épargne numérique, et organisé la fusion de Lindorff avec la société Intrum Justitia pour créer le leader européen de la fourniture de services de gestion de crédit. L’investissement dans MFEX renforce les fortes ambitions de Nordic Capital dans le domaine des services financiers.

Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de la transaction.

L’investissement est soumis à l’approbation des autorités compétentes.