M. Giovansili, basé à Paris, reportera à Wissam Farah, Head of Global Markets Sales pour la région EMEA, et sera en charge de conduire les opérations et soutenir la croissance des ventes en Europe de l’Ouest.

Wissam Farah, Head of Global Markets Sales, pour la région EMEA, déclare : « Frédéric étant l’un des professionnels reconnus sur ce marché, son embauche sera un soutien indéniable dans le renforcement de nos activités en Europe de l’Ouest. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de l’équipe.

L’Europe de l’Ouest représente une opportunité de poursuite de croissance pour Nomura et la nomination de Frédéric contribuera à y renforcer notre activité. »

Avant de rejoindre Nomura, M. Giovansili était Head of Markets pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Citi, où il était responsable des ventes régionales toutes classes d’actifs confondus. Il a également occupé le poste de Directeur de l’activité Fixed Income en France, en Belgique et au Luxembourg chez Citi et Merrill Lynch.

Nomura a récemment recruté plusieurs personnes pour soutenir la croissance internationale de ses activités, notamment David Ishoo-Mirzayoo et Andrey Chuprin qui occupent respectivement les postes de Head of CEEMA Sales et Head of Global Markets Sales pour la Russie et la Communauté des Etats Indépendants.