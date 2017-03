Au cours de l’année 2016, NextStage AM a levé 57 m€ au travers d’une part de NextStage, sa plateforme d’investissement de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) innovantes à fort potentiel de croissance, selon NextStage AM, positionnées sur les 4 tendances de fond issues de la 3ème révolution industrielle, et d’autre part de NextStage Croissance, véhicule éligible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation.

En décembre dernier, NextStage s’est introduite en bourse avec succès sur Euronext Paris (Compartiment C), portant son capital à 143,7 m€, en réalisant la dernière opération de l’année 2016, dans un contexte boursier incertain, conformément aux engagements qu’elle a pris auprès de ses actionnaires. Outre les grands actionnaires privés et institutionnels historiques, de nouveaux investisseurs de tout premier plan sont venus renforcer la base actionnariale dans le cadre de l’opération. NextStage a réalisé l’opération d’introduction en bourse parmi les plus souscrites par les investisseurs individuels en 2016 (constituant une demande de près de 11% de l’offre totale).

D’autre part, NextStage AM a collecté 45 m€ au travers de sa gamme de FCPI-FIP (+10% vs 2015).

En 2016, fidèle à sa vision, NextStage AM a investi ou réinvesti 49,5 m€ dans 29 ETM et a réalisé 10 cessions totales ou partielles pour un montant total de 78,8 m€. Par ailleurs, NextStage AM a distribué à ses souscripteurs 61 m€.

En 2017, NextStage AM propose aux investisseurs une gamme complète en matière de capital développement

Consciente des besoins des investisseurs (Grands investisseurs institutionnels, et privés, et particuliers), NextStage AM propose une gamme complète en capital développement, au travers de différentes enveloppes fiscales (SCR, Assurance Vie, PEA, FCPI-FIP).