Depuis 2007, NextStage AM, Elaia Partners et Bpifrance ont accompagné le groupe dans l’accélération de son développement international et dans le renforcement de la R&D de ses solutions d’analyse et de prévision.

La fusion en décembre 2012 de Climpact (créée en 2003) et de Metnext, a permis au groupe de devenir le leader européen de la Business Intelligence Climatique, spécialisé dans la prise en compte de l’information météorologique dans les processus métier de ses clients, qui sont des entreprises de toute taille, de tout secteur et situées partout dans le monde. Les solutions développées par Metnext sont fondées sur des méthodologies et outils faisant appel aux technologies Big Data, permettant de corréler les prévisions métérologiques localisées, issues de plusieurs sources, avec les données opérationnelles propres aux clients. Récemment, Metnext a ajouté une source supplémentaire de données météorologiques avec la capacité de déployer des capteurs connectés aux endroits les plus importants pour ses clients.

Aujourd’hui, Weathernews Inc. a terminé le processus de rachat de la totalité des actions de Metnext qui devient sa filiale à 100 %. Suite à cette acquisition, les deux entreprises mettront en commun leurs infrastructures et leurs compétences dans le domaine des services et combineront leurs technologies et leurs expertises respectives afin de développer de nouveaux services destinés à la clientèle asiatique, européenne et d’autres régions du monde.

« Cette acquisition signifie que Metnext recevra le soutien de Weathernews Inc. pour poursuivre son développement en Europe et qu’elle aura accès à l’expertise de Weathernews, à ses technologies et à ses solutions afin d’élargir l’éventail de ses services et en faire profiter ses clients. Mais cela veut dire également que Metnext profitera de la présence de Weathernews en Asie, en Europe et aux USA pour mieux accompagner ses clients au niveau mondial. Nous sommes convaincus que ce nouveau partenaire apportera les ressources technologiques, industrielles et financières dont nous avons besoin pour continuer à améliorer la qualité de nos services sur le long terme. » souligne Patrice Massat, Président de Metnext.