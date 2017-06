Face à la croissance et la diversification de ses activités, ce recrutement s’inscrit dans la volonté de NewAlpha de renforcer ses capacités d’analyse et de suivi des investissements.

Avant de rejoindre NewAlpha, Adrien Auric était en charge des Due Diligences Investissement chez Reinhold & Partners, société de conseil spécialisée travaillant pour des investisseurs institutionnels Top Tier. Adrien a également été Directeur Indépendant de fonds dans diverses juridictions (France, Irlande, et Luxembourg).

Adrien a travaillé 7 ans pour JP Morgan, initialement (2007 – 2009) en tant que Responsable des Due Diligences Investissement de J.P. Morgan Mansart Investissement (JPMMI), la société de gestion dédiée et régulée de la Banque d’Investissement. En 2009, il est nommé Directeur Générale et Directeur des Opérations de JPMMI. Il y a notamment développé le business des fonds structurés et le lancement d’une nouvelle activité de plateformes de fonds alternatifs UCIT, en supervisant et coordonnant toutes les équipes de gestion des risques.

Auparavant, Adrien a passé 3 ans chez Olympia Capital Management en charge des équipes de Due Diligence Investissement, de Middle et Back offices, et 8 ans chez Ernst & Young où il a occupé diverses fonctions managériales au sein des départements Audit Bancaire, Assurance et Immobilier et Transactions Services.

Mr Auric est diplômé de Sciences Po Paris (section Eco Fi) et a une maîtrise de droit des affaires et fiscalité de l’Université de droit Paris II Assas.

Antoine Rolland, CEO de NewAlpha Asset Management : « La mission de NewAlpha est de découvrir et soutenir le développement des meilleurs talents de la gestion d’actif de demain. Fort de 23 années d’expérience en finance, dont plus de 12 dans le secteur des hedge funds, Adrien vient compléter le savoir-faire de NewAlpha en terme de due diligence et renforcer la qualité et l’exhaustivité de nos processus. Adrien possède une expertise de longue date dans le secteur de la gestion alternative sur les aspects de contrôle des risques et des opérations, et de middle office. Son expérience antérieure en matière d’audit et de comptabilité sera un atout précieux pour comprendre et répondre aux besoins des clients. »

« Je suis très enthousiaste de rejoindre une organisation en plein développement qui a acquis une excellente réputation en terme de sourcing et de sélection de gérants entrepreneuriaux à travers le monde. Les investisseurs proactifs se tournent de plus en plus vers des sociétés de gestion plus petites et récentes afin de bénéficier de sources de performance diversifiées et innovantes. Un processus de due diligence efficace et rigoureux est nécessaire afin de capturer les meilleurs talents avant qu’ils ne deviennent des acteurs plus établis. » ajoute Adrien Auric.

En tant que Responsable des Due Diligences Opérationnelles, Adrien Auric reportera directement à Antoine Rolland Président de NewAlpha.