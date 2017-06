Le Groupe NetBooster, leader indépendant des agences digitales réalisant 80% de son chiffre d’affaires à l’international et Artefact, agence d’innovation Data réunissant conseil, technologie et création, annoncent leur projet de rapprochement pour former un nouvel acteur du marché du marketing digital.

L’IA sera au centre des stratégies marketing digitales développées par NetBooster et Artefact. Elle permettra d’automatiser la construction d’une campagne, de la stratégie au parcours client, de la création à l’activation et la mesure de performance. Le marché mondial de l’Intelligence Artificielle devrait atteindre 11,1 milliards de dollars d’ici 2024 et est appelé à transformer rapidement les métiers du marketing [1].

Pour François de la Villardière, Président du Conseil d’Administration et Directeur-général du Groupe NetBooster : « Nous nous réjouissons particulièrement que les fondateurs d’Artefact aient choisi de poursuivre leur aventure entrepreneuriale aux côtés de NetBooster en devenant les premiers actionnaires du Groupe. Nous croyons ensemble que l’Intelligence Artificielle démultipliera l’efficacité de nos métiers et permettra aux annonceurs de mieux définir leur stratégie marketing et digitale. Cet ensemble, qui comptera près de mille collaborateurs dans le monde, est un exemple d’intégration de la technologie dans les métiers de la publicité. »

« Nous sommes très heureux de fusionner avec les équipes de NetBooster. Depuis 2014, Artefact construit les fondations de l’agence du futur, autour de la data, de l’IA, et du conseil. L’ajout de l’activation, et la plateforme internationale de NetBooster vont accélérer notre vision de consolidation du métier. Notre ambition est de rendre de la valeur aux annonceurs en réinventant le rôle des agences avec des outils neufs permettant des gains de productivité et de nouveaux business models » commentent les co-fondateurs d’Artefact : Guillaume de Roquemaurel, Vincent Luciani et Philippe Rolet ; respectivement Président et Directeurs-généraux.

Créée il y a trois ans, l’agence Artefact compte une centaine de salariés et collabore avec des clients majeurs tels que Danone, Orange, Samsung, ou encore Engie. Artefact a réalisé un chiffre d’affaires de 5.0m€ sur l’exercice 2016 (en croissance de 200% par rapport à 2015) et prévoit une croissance de l’ordre de 100% en 2017 avec des niveaux de rentabilité en ligne avec le groupe NetBooster. Artefact apportera au nouveau groupe la maîtrise des activités de Conseil en data, de l’Intelligence Artificielle, d’analyse et d’activation de la donnée. Sur le plan commercial comme sur le plan technologique l’ensemble de ces compétences devraient apporter un avantage concurrentiel significatif sur l’ensemble des canaux (search, CRM, Display, programatic) développés par NetBooster dans ses bureaux répartis dans 13 pays.

NetBooster et Artefact ont déjà expérimenté la complémentarité de leur offre sur des clients communs, tels que Accor Hôtels ou Groupe SEB, qui comme tous les annonceurs du Groupe bénéficieront des fortes complémentarités des deux entreprises. Les synergies importantes permises suite à de ce rapprochement vont permettre de définir une nouvelle offre data pour les clients de NetBooster, une nouvelle offre d’activation pour les clients d’Artefact.

La nouvelle agence travaillera à mettre en place son offre de bout en bout afin d’attirer de nouveaux clients et les faire bénéficier d’une expérience sans accroc, de la stratégie à l’activation en s’appuyant sur les connaissances de la data.

Ce rapprochement est une étape majeure dans la nouvelle stratégie impulsée par la nouvelle direction telle qu’annoncé dans la réunion SFAF du 27 Avril. Elle s’inscrit dans une dynamique pour inventer l’agence digitale du futur.

Modalités de l’opération

L’opération, qui a été pilotée pour le compte d’Artefact par Cambon Partners, doit être réalisée par échange de titres (apport en nature par les actionnaires d’Artefact de leurs actions Artefact à NetBooster qui donnera lieu à l’émission de 6.9 millions de nouveaux titres NetBooster à leur profit, ce qui représente une dilution de 26.4%).

Ces nouveaux titres donneront lieu à l’émission d’actions ordinaires et actions de préférence 1 et 2.

Les actions de préférence 1 seront soumises à un objectif d’EBITDA sur l’année 2017 ce qui représenterait une dilution totale maximum de 28.4%.

Les actions de préférence 2 seront soumises à des conditions de performance.

Par cette opération, les fondateurs d’Artefact deviendront les actionnaires de référence de NetBooster et seront appelés à en assurer d’importantes fonctions.

Guillaume de Roquemaurel, Président et co-fondateur d’Artefact, sera COO du groupe, en charge du développement de l’expertise data dans les filiales internationales du Groupe

Vincent Luciani, Directeur Général et co-fondateur d’Artefact, occupera la fonction de Directeur Général France

Philippe Rolet, Directeur Général et co-fondateur d’Artefact, occupera le poste de CTO du Groupe et pilotera les équipes techniques

François de la Villardière continuera à exercer ses fonctions. Emmanuel Arendarczyk, qui dirigeait la France, devient Group SVP Global Clients.

Le projet de rapprochement approuvé par le Conseil d’Administration de NetBooster en date du 12 Juin, sera soumis au vote des actionnaires de NetBooster lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 27 juillet 2017 à 11 heures.