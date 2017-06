Oliver Bilal rejoint Natixis Global Asset Management en tant que Directeur ventes et marketing international. Il supervisera l’ensemble des activités liées à la distribution retail et institutionnelle à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique latine, et le Moyen-Orient. M. Bilal était précédemment chez UBS Asset Management où il était en charge de la région EMEA. Il sera rattaché à Jean Raby, membre du Comité de Direction Générale de Natixis, Directeur général de Natixis Global Asset Management, et il sera membre du Comité exécutif et du Comité stratégique de Natixis Global Asset Management.

Beverly Bearden, Directrice des ressources humaines, est également nommée Directeur général délégué. Mme Bearden sera rattachée à Jean Raby et siègera au Comité exécutif et au Comité stratégique de Natixis Global Asset Management.

Fabrice Chemouny, précédemment Directeur de la distribution institutionnelle internationale est nommé Directeur de la région Asie Pacifique à partir de septembre. Il supervisera les ventes et le marketing ainsi que les activités de business développement dans la région. Il sera également en charge des relations avec les sociétés de gestion affiliées en Asie Pacifique. M. Chemouny sera rattaché à Oliver Bilal pour les activités ventes et marketing et à Jean Raby pour son rôle auprès des affiliés dans la région.

Chris Jackson, précédemment Directeur général délégué de la distribution internationale est nommé Directeur des opérations internationales. Dans ce rôle, il supervisera les fonctions juridique, compliance, finance, produit et stratégie. Il sera également en charge des initiatives stratégiques. M. Jackson sera rattaché à Jean Raby et siègera au Comité exécutif de Natixis Global Asset Management.

Cyril Marie, Directeur de la stratégie et du développement corporate est aussi nommé Directeur financier délégué. M. Marie sera rattaché à Geoffroy Sartorius, Directeur financier de Natixis Global Asset Management, dans son rôle de Directeur financier délégué, et à Jean Raby, dans son rôle de Directeur de la stratégie et du développement corporate. Il siègera au Comité exécutif et au Comité stratégique de Natixis Global Asset Management.

Beverly Bearden, Oliver Bilal et David Giunta, Directeur général États-Unis et Canada de Natixis Global Asset Management, rejoignent le Comité exécutif de Natixis. M. Giunta siègera également au Comité stratégique de Natixis Global Asset Management.

« Ces nominations viennent consolider nos atouts fondamentaux alors que nous poursuivons le développement de notre modèle multi-affiliés tout en étoffant nos dispositifs de distribution et d’investissement à travers le globe », a déclaré Jean Raby, membre du Comité de Direction Général de Natixis, Directeur général de Natixis Global Asset Management. « Nous croyons profondément en la gestion active, à notre business modèle spécifique et au développement de solutions différenciées et à forte valeur ajoutée, allant bien au-delà des produits et exploitant pleinement le potentiel et les expertises de nos gérants affiliés ».

Comité exécutif de Natixis Global Asset Management

Aux côtés de Beverly Bearden, Oliver Bilal, Chris Jackson, Cyril Marie et David Giunta ; Caren Leedom, Directrice de la communication internationale de Natixis Global Asset Management ; Geoffroy Sartorius, Directeur financier de Natixis Global Asset Management ; Jeff Plunkett, Directeur juridique de Natixis Global Asset Management ; Pascal Delaunay, Directeur de la compliance, du management des risques et l’audit interne de Natixis Global Asset Management ; et Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management, conserveront leurs fonctions actuelles et siègeront au Comité exécutif de Natixis Global Asset Management.