Natixis AM entend être un des acteurs majeurs d’une économie capitaliste plus soutenable. Cette responsabilité s’exerce à la fois dans son activité, en tant que gérant d’actifs mais également dans son propre fonctionnement, en tant qu’entreprise. C’est dans le cadre de sa politique RSE que Natixis AM s’engage à agir concrètement afin de diminuer de façon significative son impact sur l’environnement...