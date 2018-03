Un nouveau nom pour une architecture de marque plus lisible

Dans le cadre du plan stratégique « New Dimension » de Natixis, Natixis Investment Managers, un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs [2] , a engagé un processus de mise en cohérence de ses marques. Ainsi, Natixis Asset Management devient Ostrum Asset Management à compter du 3 avril 2018 [3].

Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers, déclare : « Ostrum Asset Management est notre plus grand affilié. Avec une marque distincte, Ostrum Asset Management clarifie son positionnement et intègre pleinement le modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers. Ses solutions d’investissement performantes s’inscrivent dans notre approche Active Thinking℠ conçue pour accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. »

Une nouvelle identité pour marquer le changement

Le nom « Ostrum », par sa consonance latine, rend hommage aux racines européennes de la société, et par sa signification « de couleur violette », affirme avec force son appartenance à Natixis et au Groupe BPCE. Le symbole du logo appelé « l’exponentiel » souligne la volonté de la société d’évoluer et de grandir avec ses clients et ses talents pour leur ouvrir de nouvelles perspectives dans un marché de la gestion d’actifs en pleine mutation.

Matthieu Duncan, Directeur général de Ostrum Asset Management, ajoute : « Notre nouvelle, marque Ostrum Asset Management reflète notre expérience éprouvée des marchés, un historique de performances robuste [4] et la qualité de nos équipes au service de nos clients. Notre signature, Funding your tomorrow [5] traduit notre engagement à leurs côtés depuis plus de 30 ans [6] pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets financiers. »

Une offre concentrée pour porter de nouvelles ambitions

Acteur de premier plan [7] en Europe avec 324,5 milliards d’euros [8] d’encours gérés pour ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs, Ostrum Asset Management se recentre sur son expertise historique en gestion obligataire, ses compétences ciblées en gestion actions et son savoir-faire reconnu en gestion assurantielle. Pour cela, la société s’appuiera sur l’étendue de sa gamme globale de fonds obligataires, dont 90 % sont positionnés dans les deux 1er quartiles Morningstar [9]. Elle poursuivra également le déploiement de solutions alternatives de type CLO [10] et dette privée actifs réels. Ostrum Asset Management renforcera, par ailleurs, ses compétences en gestion actions, notamment thématiques, small & midcap et émergentes. Enfin, forte de son savoir-faire reconnu en gestion assurantielle, elle poursuivra son engagement auprès de cette clientèle grâce à une offre de solutions sur mesure multi-classes d’actifs.

Pour poursuivre sa croissance, Ostrum Asset Management s’appuiera sur la plateforme de distribution mondiale de Natixis Investment Managers, ainsi que sur les réseaux du Groupe BPCE.