Baker McKenzie a conseillé Jefferies, Kempen & Co et Gilbert Dupont dans le cadre du placement privé réalisé par Nanobiotix, société pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer. Ce placement privé d’un montant d’environ 25,1 millions d’euros a été réalisé dans le cadre d’une offre par construction accélérée d’un livre d’ordre. Les actions nouvelles, représentant 9,99 % du capital social de Nanobiotix avant la réalisation de l’offre, ont été émises au profit d’investisseurs qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis et en Europe. Le règlement-livraison est intervenu le 11 avril 2017.

Ce placement privé permettra de financer les prochaines étapes du développement clinique du produit NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou en Europe et aux Etats-Unis ainsi que les activités préparatoires à la mise sur le marché européen de NBTXR3. Il financera aussi l’expansion chez l’homme du programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix et les besoins généraux de l’entreprise.

Jefferies et Kempen & Co sont intervenus dans le cadre de l’offre en tant que Coordinateurs Globaux Associés et, avec Gilbert Dupont, en tant que Teneurs de Livre Associés.

Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine qui a développé une nouvelle approche dans le traitement local du cancer. Elle concentre ses efforts sur son portefeuille de produits NanoXray, reposant sur le mode d’action physique des nanoparticules qui, sous l’action de la radiothérapie, permettent de maximiser l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules cancéreuses afin de les détruire plus efficacement. Nanobiotix a démarré en 2016 un nouveau programme de recherche avec son produit leader NBTXR3 qui pourrait apporter une nouvelle dimension à l’immunothérapie en oncologie. Nanobiotix, entrée en bourse en octobre 2012, est cotée sur le marché réglementé Euronext Paris.

Jefferies est une banque d’investissement présente dans plus de 30 villes à travers le monde. Kempen & Co est une banque d’affaires néerlandaise leader sur le marché de l’immobilier et des sciences de la vie. Gilbert Dupont est un acteur leader sur le segment de l’intermédiation et des opérations financières portant sur les entreprises françaises de taille moyenne (« Small & Midcaps »).

Baker McKenzie a conseillé le pool bancaire composé de Jefferies, Kempen & Co et Gilbert Dupont avec une équipe de Londres et Paris. Edward Bibko, associé responsable de l’activité Marchés de capitaux pour la zone EMEA et James Thompson, partner, ont coordonné l’opération et piloté le placement international. Raphaële François-Poncet, associée responsable des activités Marchés de capitaux et Droit boursier à Paris, François-Xavier Naime, partner, et Giuliano Lastrucci, étaient en charge des aspects français de l’opération.

De son côté, la société Nanobiotix était conseillée par Jones Day avec Renaud Bonnet et Jean-Gabriel Griboul, associés, et Robert Mayo, of counsel, assistés de Paul Maurin et Natalia Sauszyn (Droit boursier / Corporate).