NXO annonce avoir pris une participation dans la société H5 audits. Société française, H5 audits est un éditeur qui conçoit des Appliances permettant de suivre la volumétrie et la performance des flux réseaux et des applications autour du concept de « Network Performance Intelligence ».

L’entrée de NXO dans le capital de H5 audits a pour but de favoriser le développement de la société sur le marché et de permettre à NXO de déployer ses propres offres autour de la gestion et l’audit des réseaux et des clouds privés ou hybrides.

« Je me réjouis du lancement de notre collaboration avec H5 audits, son dirigeant Frédéric Guillois et son équipe. Je suis convaincu que l’analyse des flux dans les réseaux est un sujet incontournable pour toutes les entreprises avec la transformation digitale que nous vivons », déclare Jean-Maurice Fritsch, Président du Directoire de NXO.

« Cette collaboration avec NXO est une formidable opportunité pour nos équipes d’adresser les besoins de nos clients dans les environnements du cloud, de la virtualisation et des applications en mode SaaS, grâce aux équipes et à l’expertise reconnue de NXO », déclare Frédéric Guillois, Président d’H5 audits.