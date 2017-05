Signe d’un renforcement du partenariat entre les deux sociétés, CNP Assurances - premier assureur de personnes en France - vient en effet de céder à NORTIA l’animation d’un nouveau portefeuille de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Les équipes commerciales de NORTIA rencontrent actuellement ces nouveaux conseillers pour formaliser le partenariat. C’est l’occasion pour NORTIA de présenter ses dernières innovations produits, ainsi que la palette d’outils et de services développés spécifiquement pour faciliter et développer l’activité des conseillers : une relation commerciale de proximité, une expertise financière, du conseil juridique et fiscal, un Back-Office reconnu pour son efficacité, un extranet dédié permettant notamment le suivi des dossiers en temps réel ; sans oublier la signature électronique disponible sur la majorité des actes de gestion.

Cette annonce vient conforter les fortes ambitions de NORTIA qui fêtera cette année le cap des 3 milliards d’euros d’encours.

« Si l’accompagnement de nos CGPI historiques reste une priorité, notre croissance passe aussi par un developpement externe : nouveaux partenariats, diversification de la distribution, conquête de nouveaux clients,… » déclare Vincent Dubois, Directeur Général.