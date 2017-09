Suite à la délibération de la Région Grand Est du 13 juillet 2017 confiant cette concession au groupement NGE(mandataire)/Altitude, un financement privé de 900 M€ a été réuni par la société concessionnaire LOSANGE ; il sera complété par des participations publiques à hauteur de 222 millions d’euros, donnant à LOSANGE les moyens de développer un investissement total de près de 1 300 millions d’euros d’ici 2022.

Les actionnaires du projet, réunis au sein de LOSANGE, sont NGE Concessions, (10%), Altitude Infrastructure THD (10%), la Caisse des Dépôts et Consignations (33%), Quaero Capital (25% à travers le FPCI Quaero European Infrastructure Fund et un co-investissement avec la Banque Européenne d’Investissement) et le Fonds européen Marguerite (22%).

Le projet est financé par un groupe de 8 grands établissements prêteurs français très implantés dans la Région Grand Est : la Société Générale, SCOR, BNP Paribas, La Banque Postale, les 4 Caisses Régionales du Crédit Agricole dans le Grand Est (Alsace Vosges, Lorraine, Nord Est, Champagne-Bourgogne), Arkea, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace ; ainsi que par un investisseur institutionnel français.

La société concessionnaire LOSANGE assure pour une durée de 35 ans la conception, le financement, la construction, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau à Très Haut Débit sur les départements concernés du Grand Est.

Le réseau de fibre optique sera déployé dans 3600 communes et desservira près de 1 000 000 de foyers, équipements publics et entreprises d’ici 2022.

« Nous nous réjouissons que l’ouverture à la concurrence des marchés des Réseaux d’Initiative Publique permette à un opérateur comme NGE d’apporter son savoir-faire dans la conduite de très grands projets d’infrastructure et dans le montage de leur financement. NGE est fier de contribuer dans le Grand Est, et ailleurs en France, aux objectifs nationaux fixés pour le déploiement de la fibre optique » indique Joël Rousseau, Président du Conseil stratégique de NGE.

« A chaque étape du projet, la volonté et l’engagement de NGE et de ses partenaires sont d’y associer l’ensemble des acteurs régionaux, que ce soit pour le financement comme pour la formation et l’emploi ou encore le choix des entreprises sous-traitantes » précise Antoine METZGER, Président du Directoire de NGE.