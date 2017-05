Innovation

Le spécialiste de dette corporate Muzinich & Co a annoncé le 1er closing de son fonds pan-européen de dettes privées.

Le fonds, qui est un véhicule fermé d’une durée d’investissement de huit ans a reçu €180 millions d’engagements de la part de fonds de pension, compagnies d’assurance et family offices en Europe.

Le fonds prêtera aux PME-ETI en Europe de l’Ouest ayant un EBITDA compris entre €3 millions et €20 millions. La maturité des prêts devrait être comprise entre cinq et huit ans.

Kirsten Bode, co-respondable du fonds basée à Londres, commente : « Les banques se sont allégées sur ce marché majeur des PME-ETI, qui est un facteur clé de la croissance avec prés de 100 000 entreprises. Nous nous concentrerons particulièrement sur les plus petites entreprises de ce segment de marché qui est moins couvert à l’heure actuelle. Pour les spécialistes du crédit ayant une approche bottom-up, comme Muzinich et ses investisseurs, ceci constitue une opportunité attractive. »

Sandrine Richard, co-responsable du fonds basée à Paris, ajoute : « Nous visons à créer un portefeuille diversifié sur les plans géographique et sectoriel, qui génère un revenu élevé avec un potentiel d’appréciation du capital. Muzinich a patiemment construit les bases de cette stratégie, avec le lancement de plusieurs fonds locaux au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en France, et la création d’une solide infrastructure pan-européenne. »

Muzinich compte maintenant plus de 20 spécialistes de la dette privée travaillant en Europe, depuis les bureaux de Londres, Manchester, Paris, Milan, Madrid et Frankfort. Il est également prévu de recruter un spécialiste de la dette privée pour diriger un nouveau bureau à Dublin.

D’après George Muzinich, Président Directeur Général de Muzinich, « dans ce segment de marché, il est important d’avoir des spécialistes sur le terrain. Sur les cinq dernières années, nous avons beaucoup investi en embauchant les bonnes personnes et en développant les équipes dans les centres clefs en Europe. Elles sont au coeur de notre profond engagement à fournir un financement pour la croissance des entreprises européennes de taille intermédiaire. Nous appliquons méticuleusement la même approche à la dette privée que celle que nous appliquons depuis plus de 25 ans au marché du crédit high yield et aux autres segments du crédit. »