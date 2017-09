Ce château de 20 chambres situé dans le Parc Naturel Régional du Perche en bordure de la vallée de la Loire et à un peu plus d’une heure de Paris, a déjà été coté à 9 millions d’euros et se vendra sans réserve au meilleur offrant.

Le château du 16ème siècle est l’un des meilleurs exemples français de l’architecture Troubadour, un style de renaissance gothique devenu populaire au XIXe siècle qui a inspiré le comte de Chamois pour sa rénovation. La propriété, dont l’histoire a traversé les siècles, a été fréquemment visitée par Henry IV. Avec les éléments décoratifs de l’époque, y compris les planchers, les lustres et une cuisine originale du 18ème siècle intacte, le domaine offre aux acheteurs la possibilité de s’immerger véritablement dans l’Histoire.

Le bâtiment couvre 3065m2, au sein d’un domaine de 32 hectares. Il possède plus de 20 suites et salles de réception, dont une salle de musique, un salon de jeux, un grand salon, une salle de banquet et une bibliothèque. Les annexes comprennent la maison de gardiennage, le garage et les écuries, ainsi qu’une orangerie et une serre également dans le domaine. La propriété a été méticuleusement restaurée en 2010 et bénéficie désormais d’une salle de cinéma, d’une salle de conférence et d’une salle de sport, ainsi que de nouveaux systèmes électriques, de plomberie et de chauffage. La rivière qui traverse le domaine offre une excellente pêche privée.

Située dans le Parc Naturel Régional du Perche, la propriété se trouve à seulement 75 minutes de Paris et ses aéroports internationaux.

Tony Wells de French Domaines, l’agent immobilier local, commente : "Avec une situation pittoresque entre Chartres et Le Mans, deux destinations touristiques populaires, et à seulement 75 minutes de la capitale française, nous nous attendons à ce que le château attire l’intérêt d’un large éventail d’acheteurs potentiels, y compris de familles parisiennes à la recherche d’une retraite champêtre et d’investisseurs avisés, qui peuvent entrevoir le potentiel de la propriété en tant qu’éventuel hôtel ou autre activité touristique.”