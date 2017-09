Créé en 2000 à Paris par le journaliste Alexandre Cammas, le Guide Fooding s’est illustré auprès du grand public par sa capacité à décrypter les tendances et à aborder la gastronomie sur un ton décalé.

Ce partenariat entre Michelin et le Fooding vise à bâtir des expériences de gastronomie exclusives et diversifiées pour les clients, qu’il s’agisse de découvertes de tables de qualité, de rencontres avec les Chefs lors d’évènements sur-mesure ou de concevoir des offres privilégiées avec ses partenaires. Et ce, sur la scène française mais également à l’échelle internationale.

Alexandre Cammas, fondateur du Guide Fooding, se réjouit : « La renommée mondiale du guide MICHELIN, tant auprès des chefs que du grand public, alliée à une déontologie commune à nos deux guides qui nous impose de payer l’intégralité de nos additions, nous ont rapidement convaincu de la pertinence et de la légitimité de ce rapprochement. De plus, ce partenariat nous confortera dans le déploiement de notre guide dans les grandes métropoles française et étrangères. »

Alexandre Taisne, Directeur des activités gastronomiques et touristiques du groupe Michelin, commente : « L’alliance du Fooding et de Michelin va permettre à nos clients de bénéficier d’offres et de services plus performants pour trouver la bonne table en fonction de leurs envies et de leur budget. Elle permettra aussi de créer de nouvelles opportunités de développement pour tous les acteurs de l’écosystème de la Gastronomie. »