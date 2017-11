Cet investissement permettra à Michelin de contribuer à maximiser les performances agronomiques et économiques des agriculteurs, tout en protégeant leur atout le plus précieux : le sol. Ces acquisitions marquent également une transition pour la Ligne Produit Agricole de Michelin, de la simple fabrication de pneus agricoles à l’édition de solutions tenant compte de tous les aspects touchant à l’interaction du pneu avec le sol.

PTG a été fondé en 1991 par Martin Tigges et emploie 12 personnes à son siège à Neuss, en Allemagne, où il fabrique et commercialise des systèmes de gonflage de pneus pour véhicules et remorques. Spécialiste du monde agricole, PTG est une entreprise innovante avec des produits différenciateurs, non intrusifs et protégés par des brevets, qu’elle adapte pour chaque segment de véhicules agricoles. Bien connu pour AIRBOX/mobil, un système de gonflage essieu par essieu pour véhicules stationnaires, PTG a également développé le système RDS qui permet un réglage entièrement automatisé de la pression pour les véhicules en déplacement. Interrogé sur l’acquisition, le PDG de PTG, Peter Tigges, a déclaré : « Avec Michelin, je suis ravi que PTG ait trouvé un partenaire qui partage notre passion pour l’innovation, la technologie et le service au client ».

Fondée en 1993 par Stéphane Fazekas, la société Téléflow est basée à Roanne, en France, et emploie 39 personnes qui conçoivent, fabriquent et vendent des systèmes de contrôle de la pression des pneus. Ceux-ci permettent d’adapter les pressions en fonction du terrain en utilisant des valves brevetées spéciales. Téléflow est l’un des leaders dans le domaine des systèmes centraux de gonflage des pneumatiques : premier fournisseur de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques dans le secteur militaire, et travaille en étroite collaboration avec de nombreux fabricants d’équipements de première monte. Le produit le plus connu de l’entreprise, IN-MOTION CONTROL, permet aux utilisateurs de sélectionner le terrain et la charge transportée : il adapte automatiquement la pression des pneus aux conditions ambiantes. Guillaume Fazekas, PDG de Téléflow, a déclaré : « Après plus de 20 ans de développement des systèmes de contrôle de pression, l’opportunité de travailler avec Michelin pour mettre sur le marché des produits et systèmes de pointe est une formidable opportunité ».

Après le lancement de MICHELIN EvoBib et de sa technologie ADT (Adaptive Design Technology), cette alliance avec deux leaders européens des systèmes de contrôle de la pression des pneus permet à Michelin de proposer à ses clients des systèmes complets pour optimiser l’interaction de leurs machines avec le sol, que ce soit sur le terrain ou sur la route. Passant du statut de fabricant de pneus « pur » à celui de fournisseur de solutions complètes, Michelin répond aux défis des agriculteurs avec des offres qui simplifient la gestion de la pression des pneus. Les pressions peuvent être ajustées rapidement et automatiquement, permettant de travailler à basse pression aux champs, pour protéger le sol et augmenter la productivité et les rendements, et à des pressions plus élevées sur la route, pour assurer une meilleure stabilité à haute vitesse et améliorer la longévité des pneus.

Au sujet des acquisitions, Emmanuel Ladent, Président de la Ligne Produit Agricole de Michelin, a déclaré : « Notre ambition est de continuer à innover pour proposer des solutions de plus en plus complètes, garanties par Michelin, qui aident les agriculteurs à optimiser les performances de leurs machines tout en protégeant leurs sols.

C’est aussi, pour la Ligne Produit Agricole de Michelin, l’aube d’une nouvelle approche, dont le premier exemple concret est Zen@Terra. Cette solution combine : les pneus Michelin EvoBib à technologie ADT, les systèmes de télégonflage de PTG et Téléflow, et des systèmes de commande de tableau de bord faciles à utiliser, tous couverts par une garantie Michelin. Il s’agit d’une solution complète pour les agriculteurs, gérant tous les aspects des pneus et de leur interaction avec le sol, que ce soit en champs ou sur route, et qui, en fin de compte, aidera les agriculteurs à maximiser leurs rendements, leur efficacité et leur performance économique ».