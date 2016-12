Il succède ainsi à Thierry Van Rossum qui se consacrera désormais totalement à sa fonction de Chief Investment Officer (CIO) de Swiss Life France, tout en restant CEO de Swiss Life Asset Management (France). Michael Klose fera partie du comité exécutif de Swiss Life Asset Managers et sera directement subordonné à Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life.

Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life déclare : « Thierry Van Rossum a fortement contribué à l’évolution très positive de nos activités pour compte de tiers. En plus de ses fonctions de CIO de Swiss Life France, il a repris la direction des activités pour compte de tiers (TPAM) en mai 2015. Depuis, il a posé des jalons stratégiques déterminants pour réaliser nos objectifs ambitieux et intégré avec succès nos activités dans le programme Swiss Life 2018. Je le remercie pour son grand engagement et ses excellentes performances. A partir de 2017, Thierry Van Rossum se concentrera entièrement sur sa fonction de CIO de Swiss Life France et demeurera CEO de Swiss Life Asset Management (France). Il participera en outre à des projets stratégiques et transverses de Swiss Life Asset Managers. »

Michael Klose a étudié l’économie. Il a intégré Swiss Life Asset Managers en 2007 où il a d’abord dirigé l’équipe Corporate Bonds dans le cadre des activités de gestion pour comptes propres des sociétés d’assurance. En 2011, il a repris la direction de la Gestion obligataire pour compte de tiers en Suisse. En 2015, il a été nommé Country Head Suisse et Allemagne des affaires pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers.

Stefan Mächler ajoute : « Je suis très heureux d’avoir trouvé un candidat interne pour le poste de CEO Third-Party Asset Management. Michael Klose est un spécialiste expérimenté du secteur financier. Il connaît parfaitement notre stratégie, notre gamme de produits et services, notre organisation et notre clientèle. Je sais que Michael et son équipe contribueront de manière déterminante à poursuivre et à développer la croissance de nos activités. »