Investment Banking

Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe dirigeante, MesRideaux.fr, leader online de la confection de textile d’ameublement sur mesure, annonce une levée de fonds de 1,2M€ auprès d’investisseurs renommés, dont le multi-entrepreneur Pierre-Edouard Sterin (ex fondateur et PDG de Smartbox).

"Cette levée de fonds est déterminante pour le développement et l’atteinte des objectifs de MesRideaux.fr. Elle va nous permettre de développer les outils et services innovants pour rendre ludique et agréable l’achat de rideaux, stores ou autres confections sur mesure. Un acte souvent perçu comme complexe et laborieux qui sera bientôt grâce à MesRideaux.fr un acte plaisir, simple et accessible. Un nouveau site et de nouveaux services seront proposés aux particuliers et aux professionnels dès le mois de novembre. L’internaute pourra visualiser son produit fini et tester le rendu de différentes configurations, programmer la pose, le tout en quelques clics depuis son canapé." précisent Laetitia Truchi-Janowski et Nicolas Torloting, codirecteurs généraux de MesRideaux.fr.

Objectif : devenir le leader européen sur un marché de plus de 6 milliards d’euros

MesRideaux.fr se positionne sur un marché en pleine évolution pour tous les acteurs de la chaine et bouleversé par les nouvelles attentes des clients et les possibilités offertes grâce aux nouveaux outils technologiques. MesRideaux.fr a pour objectif de devenir le leader européen sur ce marché en répondant à ces nouveaux besoins, tout en garantissant la qualité "Made In France".

"MesRideaux.fr est unique ! C’est un fantastique outil de configuration que nous mettons en place pour aider les clients à se projeter et à prendre leur décision en quelques clics. Nous leur apportons par conséquent une expérience d’achat unique, enrichie, allant même au delà de ce que peuvent proposer les points de vente physiques. Ainsi, nous les accompagnons dans leurs choix, et si nécessaire un rendez-vous à leur domicile avec une conseillère déco pour leur fournir des recommandations avisées selon leur intérieur, leur objectif et leur personnalité et ce jusqu’à la pose s’ils le souhaitent." indiquent Laetitia Truchi-Janowski et Nicolas Torloting, codirecteurs généraux de MesRideaux.fr.

Une levée de fonds d’accélération sur 3 axes majeurs :

1. Asseoir le positionnement leader en France de MesRideaux.fr et accélérer l’ouverture et le lancement de nouveaux pays (UK, Allemagne et Italie).

2. Intensifier le recrutement de nouveaux collaborateurs et passer d’une équipe de 6 personnes en 2017 à plus de 20 d’ici fin 2019. Une stratégie RH tournée vers des fonctions et des postes clés (IT, e-commerce, sales, marketing, service clients, etc.).

3. La recherche & développement : lancement d’un nouveau site, outils de simulation innovants, etc.