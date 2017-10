L’entreprise montpelliéraine, qui développe une nouvelle génération de médicaments injectables à longue durée d’action grâce à sa technologie BEPO®, ouvre ainsi la voie à de futures opérations de financement visant notamment à accélérer le développement de son portefeuille de produits.

MedinCell est une entreprise pharmaceutique technologique qui a développé et breveté la technologie BEPO® qui permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois, à partir d’un simple dépôt de quelques millimètres. Entièrement bio résorbable, le dépôt se forme immédiatement après une injection sous-cutanée ou localisée. Véritable alternative aux méthodes classiques de prise de médicaments, la technologie BEPO® cumule de nombreux atouts pour faire face aux défis majeurs de la santé dans le monde : amélioration de la tolérance et de l’observance des patients, meilleure efficacité des traitements, mais aussi développement rapide et faible coût de fabrication.

Dans le cadre de cette opération, CM-CIC Innovation rejoint le Conseil de Surveillance de la société. « Les premiers essais cliniques de produits BEPO® ont validé la puissance de notre technologie mais également la qualité de notre équipe et de notre modèle d’entreprise, souligne Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell. Nous pouvons commencer à écrire une nouvelle page de notre histoire pour permettre aux patients du monde entier d’accéder à des traitements réellement efficients dans toutes les indications où nous pouvons changer la donne. Pour accélérer, nous avons besoin de partenaires financiers solides qui partagent notre vision et nos valeurs. C’est le cas de CMCIC Innovation que nous sommes fiers d’accueillir à nos côtés. »

« Nous avons été séduits par la vision et les valeurs de MedinCell, notamment son ambition de rendre les traitements accessibles à tous et d’apporter une réponse à la problématique de non-observance des traitements par les patients. L’équipe a prouvé sa capacité à mener à bien le développement de l’entreprise au travers de son réseau de partenaires réunissant, entre autres, de grands laboratoires internationaux, remarque Karine Lignel, Directrice Générale de CM-CIC Innovation. Nous sommes ravis d’accompagner cette équipe dans les prochaines étapes de cette aventure. »