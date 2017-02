McKay Brothers, un leader du marché des réseaux à faible latence, a clos un investissement de la part de filiales de Tower Research Capital LLC pour cinq pour cent des capitaux propres de McKay. Ensemble, avec l’investissement précédemment annoncé des filiales d’IMC pour vingt pour cent des capitaux propres, McKay a conclu son tour initial de financement des capitaux propres. Les investissements permettent à McKay d’accélérer son effort continu pour faire baisser la latence des réseaux entre les échanges financiers.

Stéphane Tyč, cofondateur de McKay : « Notre base financière renforcée nous permet d’investir davantage de fonds pour réduire la latence à la limite physique. Le maintien de notre indépendance sécurise le principe commercial fondamental de McKay qui consiste à offrir à tous les abonnés un accès équivalent aux services à la plus faible latence. »

Bob Meade, cofondateur de McKay : « Nous sommes ravis que plusieurs chefs de file de l’industrie aient montré leur intérêt à préserver l’autonomie de McKay et à faire la promotion de notre mission pour offrir aux abonnés un accès équivalent aux services à la plus faible latence. Nous concentrons nos efforts pour livrer la meilleure infrastructure possible à l’industrie et nous continuerons à travailler dur pour l’améliorer. »