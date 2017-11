Olivier Cornuot, 49 ans rejoint la société de gestion Matignon Finances en tant que directeur de la gestion collective.

En 2016, il obtient un DU de Gestion de Patrimoine (Aurep Clermont-Ferrand). En 2006, il rejoint Lyxor (groupe Société Générale) comme responsable de la gestion quantitative puis Absolute Return. Il reçoit avec son équipe plusieurs prix récompensant l’innovation et la performance de ses fonds. En 2011, il rejoint UBS/CCR AM comme Gérant Absolute return, en charge de la recherche. Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de Sciences-Po Paris, Olivier Cornuot démarre sa carrière dans l’audit, et rejoint l’Inspection Générale de Paribas, où il couvre des missions à l’international sur les activités de marché et de gestion d’actifs. Il démarre sa carrière de gérant en 2000 chez BNP Paribas Asset Management, comme gérant de fonds diversifiés.