Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, change de nom, d’objectif, et de benchmark et devient Matignon Patrimoine.

Matignon Patrimoine est un fond mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70% en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100% maximum, dont 50% maximum en titres à haut rendement).

La stratégie de gestion associe des produits à dominante actions et des produits à dominante taux et crédit, pouvant lui conférer un profil rendement-risque tempéré. Le fonds utilisera également les instruments financiers à terme simple (futures ou options) dans un but de couverture ou d’exposition aux marchés.

« Ce fonds a pour vocation à être exposé aux risques, principalement Actions et Crédit, avec une faible exposition au risque de taux, classe d’actifs sur laquelle nous ne sommes pas positifs pour les années à venir » explique Olivier Cornuot, directeur de la gestion collective qui a rejoint Matignon Finances en août dernier.

De plus, ce fonds bénéficiera de stratégies quantitatives (de suivi de tendance) , et d’une gestion de couverture dynamique utilisant des produits optionnels simples afin de générer une vraie convexité dans la performance qui permettra au fonds de profiter d’avantage des marchés haussiers et amortira les baisses de marché.

« Même si le fonds devrait rester corrélé dans les phases de retournement de marché, nous visons à horizon 4 ans une performance absolue de l’ordre de 4% à 5%, pour une volatilité inférieure à 8% », précise Olivier Cornuot.

Olivier Cornuot, CFA, diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de Sciences-Po Paris a rejoint Matignon Finances en 2017. Il a préalablement exercé des responsabilités chez BNP Paribas Asset Management, et chez Lyxor (groupe Société Générale) comme responsable de la gestion quantitative puis Absolute Return, avant de rejoindre UBS/CCR AM comme Gérant Absolute return, en charge de la recherche.

Il a reçu avec ses équipes plusieurs prix récompensant l’innovation et la performance de ses fonds.