Marlin Equity Partners, une société mondiale d’investissement, a annoncé la première clôture définitive de Marlin Equity V, L.P. (« Fund V »), avec 2,5 milliards de dollars d’engagements de capitaux et de Marlin Heritage II, L.P. (« Heritage II »), avec 750 millions de dollars d’engagements de capitaux.

Fund V et Heritage II ont été largement sursouscrites, clôturant leurs plafonds absolus et dépassant leurs cibles respectives de 2 milliards de dollars et de 500 millions de dollars en moins de cinq mois. Grâce aux 3,25 milliards de dollars amassés dans ces deux fonds, il s’agit du plus gros regroupement de capitaux amassé par la société depuis sa fondation en 2005.

« Nous sommes fiers d’avoir établi une organisation mondiale prospère qui est appuyée par une base d’investisseurs institutionnels de premier plan qui comprend des partenaires de longue date et de nouveaux commanditaires, ainsi qu’une équipe de professionnels qualifiée possédant une expertise approfondie du domaine dans l’ensemble de nos industries de base » a souligné M. David McGovern, associé directeur chez Marlin. « La clôture réussie de Fund V et Heritage II nous permet de profiter davantage des opportunités d’investissement que nous constatons au sein des marchés intermédiaires et inférieurs. De plus, elle reflète manifestement la force de notre approche différenciée qui suscite la croissance et la transformation des activités grâce à des pratiques opérationnelles optimales. »

Fund V et Heritage II constituent la continuation de la même stratégie d’investissement axée sur les opérations qui représente le principal moteur de réussite de Marlin depuis plus d’une décennie. Fund V ciblera des investissements dans des sociétés du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe, et Heritage II ciblera des investissements dans des sociétés du marché intermédiaire de la tranche inférieure en Amérique du Nord. Conformément aux fonds précédents de Marlin, Fund V et Heritage II chercheront à investir dans des entreprises qui peuvent tirer profit de l’assise financière flexible de la société, des connaissances approfondies au sein des secteurs des logiciels, de la technologie, des TI en soins de santé, des services commerciaux et de la technologie industrielle, entre autres, et un réseau important de ressources opérationnelles.

Peter Spasov, partenaire de Marlin, a ajouté comme suit : « Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’immense appui dont ont fait preuve nos commanditaires tout au cours du processus de financement accéléré et sursouscrit. Nous croyons que notre approche d’investissement axée sur les opérations nous permet de naviguer systématiquement tous les cycles économiques et concorde bien parmi les investisseurs au sein de ce marché fortement concurrentiel. »

Marlin a clôturé huit fonds de placement privé depuis sa création en 2005 et possède plus de 6,7 milliards de capitaux sous gestion. Les clôtures de Fund V et Heritage II poursuivent l’essor vigoureux de la société au cours des 18 derniers mois et fait suite à la clôture récente de son premier fonds européen dédié, Marlin Heritage Europe, L.P., qui a amassé 325 millions d’euros d’engagements l’an dernier. Au cours de la même période, Marlin a acquis 16 entreprises, notamment sept cessions d’entreprise.

Bruce Ettelson, Karin Orsic et Katie St. Peters de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques et Credit Suisse Securities (USA), LLC a agi en tant que conseiller et agent de placement dans la formation de Fund V et Heritage II.