La société a réalisé cette première levée de fonds auprès du fonds de capital-innovation daphni, qui investit au démarrage d’entreprises innovantes avec des ambitions internationales et européennes, de ses fondateurs, ainsi que de business angels de renom.

Cette première levée de fonds a pour objectif d’accélérer la construction de l’infrastructure technique de Margo Bank et de compléter les équipes déjà en place. Cette étape permettra de poursuivre la constitution du dossier d’agrément d’établissement de crédit auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de supervision français de la banque et de l’assurance, et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

« Nous sommes convaincus que la valeur ajoutée de la banque réside avant tout dans la relation humaine, dans la qualité du service, ainsi que dans la simplicité et l’intégration des outils numériques. Pour établir cette relation de confiance, nous avons réuni des talents de la gestion du risque et de la conformité, de la relation clients et de la technologie, pour apporter une nouvelle expérience aux dirigeants de PME et à leurs équipes. Nous sommes très heureux d’avoir pu rassembler dès le départ, pour notre première levée de fonds, des investisseurs conquis par l’ambition et la vision à long terme du projet. » précise Jean-Daniel Guyot, co-fondateur de Margo Bank.

Margo Bank a été créée par les fondateurs et anciens collaborateurs de Captain Train, devenue en l’espace de moins de 10 ans la première plateforme indépendante de billets de train en Europe, et vendue à Trainline en 2016.