Cette acquisition, réalisée auprès de Terex Corporation, sera finalisée au cours du premier semestre 2017.

Crée en 2003, la société TEPL est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels de construction, principalement des tractopelles et des mini-chargeurs. TEPL a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros essentiellement dans le sous-continent indien.

Fort de ce rachat, le groupe Manitou confirme ses ambitions sur le marché de la manutention en Inde, et de manière plus large en Asie et dans les pays émergents.

Le groupe va pouvoir s’appuyer sur une société déjà bien ancrée en Inde, disposant d’un réseau structuré de concessionnaires et d’une solide organisation de service. Cette acquisition va également permettre à Manitou de disposer d’un outil industriel qualitatif, capable de répondre aux besoins des marchés locaux.

Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou, déclare : « Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de renforcement de notre présence dans les marchés émergents. TEPL est dotée d’un solide réseau de concessionnaires que nous allons continuer à développer au-delà de son périmètre actuel. La société, reconnue pour la qualité de ses produits et l’efficacité de sa distribution de pièces de rechange et de service, constitue une base industrielle très mature sur laquelle le groupe Manitou souhaite s’appuyer pour développer également de nouvelles gammes de produits destinés à l’Asie et aux pays émergents »